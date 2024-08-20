NHK¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Ë½ÁöÃæ¹ñ¿Í¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¡ÖÉÔÅ¬ÀÚÊüÁ÷¡×¤ÎÄ¶ÌµÀÕÇ¤¤Ê°Å¹õ¼ÂÂÖ
¡¡¤ªËßµÙ¤ß¥Ü¥±¤¬»Ä¤ë£¸·î19Æü¤ÎÃë²¼¤¬¤ê¡¢ÉÔ²º¤Ê¤â¤Î¤¬NHK¥é¥¸¥ª¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÀí³Õ½ôÅç¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¡×
¡¡Ã»ÇÈ¤Ë¤è¤ë¹ñºÝÊüÁ÷¤È¥é¥¸¥ªÂè£²ÊüÁ÷¤Ç¤Î¡¢¸á¸å£±»þ¤ÎÃæ¹ñ¸ì¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤½¤¦¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢NHK¤¬¡Ö´ÝÅê¤²³°ÉôÈ¯Ãí¡×¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¿Í¤Î·ÀÌó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¸¶¹Æ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤ò20ÉÃ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤ËÏÃ¤·Â³¤±¤¿¡£ËÜÍè¤Î¸¶¹Æ¤Ç¤Ï19ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶èÆâ¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ÎÀÐÃì¤ËÃæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÊØ½ê¡×¡ÖÇ¢¡×¡ÖSB¡×¤Ê¤É¤ÈÍî½ñ¤¤µ¤ì¤¿´ïÊªÇËÂ»»ö·ï¤òÊó¤¸¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¾¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬Ãæ¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎË½Áö¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢²»À¼¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢NHK¤ÏÆ±ÆüÌë¤Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ÎÈ¯¸À¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£º£¸å¤ÏÆ±¥Ë¥å¡¼¥¹ÏÈ¤òÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ï¿²»ÊüÁ÷¤Ë¤¹¤ë¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£¡ÖÌäÂê¤Ï¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢É®¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡NHK¤Ï¤³¤ÎÃæ¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸·½Å¹³µÄ¤·¡¢´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤Ï·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£NHK¤â¼ÒÌ¾¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤â¡¢¤Þ¤ë¤ÇÃæ¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎË½Áö¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÈï³²¼Ô¥â¡¼¥É¡×¤À¤¬¡¢°ìÈÖ¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢»×ÁÛÄ´ºº¤ä¿È¸µÄ´ºº¤â¥í¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¤È³°Éô´ë¶È¤Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹ÊüÁ÷¤ò´ÝÅê¤²¡×¤·¡¢½ÐÆþ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëNHK¤ÎÌµÀÕÇ¤¤ÊÂÎ¼Á¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ»æ¼Ò²ñÉô¥Ç¥¹¥¯¤¬Èý¤ò¤Ò¤½¤á¤Æ¸À¤¦¡£
¡ÖNHK¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¿·Â´³ØÀ¸¤Ë¤Ï¶¹¤Ìç¤ÎÆþ¼Ò»î¸³¤ò²Ý¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¿È¸µÉÔ¾Ü¤Î³°¹ñÀÒ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¾üÂ÷¼Ò°÷¡¢·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¸Û¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï¤â¤¦»ÍÈ¾À¤µª°Ê¾åÁ°¤«¤é¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤äÆâ³Õ´±Ë¼¤¬ÇÄ°®¤·¡¢¸øÁ³¤ÎÈëÌ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡´´Éô¤«¤é¤Ï¡ØNHK¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ÆüËÜ¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä´Ú¹ñ¤ÎËÉ±Ò¾å¤Î¾ðÊó¤âÅûÈ´¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²áµî¤Ë¡Ö³°¹ñÀÒ¤ÎÀµµ¬¿¦°÷¤Ï50¿Í°Ê²¼¡×¤ÈNHK¤ÏÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÀµµ¬¸ÛÍÑ¡×¤Î¿Í¿ô¡£¶ÈÌ³°ÑÂ÷Àè¡¢²¼ÀÁ¤±È¯ÃíÀè¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î³°¹ñÀÒ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢NHK¤ÎÍ½»»¤ò¿³µÄ¤¹¤ë¹ñ²ñ¤Ç¤¹¤éÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÌ±´Ö´ë¶È¤Ê¤é¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿·ÀÌó¼Ò°÷¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ï¡Ö°ì¸Ä¿Í¤ÎÈÈºá¡×¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤»¤º¡¢·Ð±Ä¿Ø¤ÎÂà¿Ø¤È¶ÈÌ³°ÑÂ÷Àè¤Î¡Ö¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¡×¡Ö²¼ÀÁ¤±´ë¶È¡×¤Ï·ÀÌó²ò½ü¤È¤·¡¢Â¿³Û¤ÎÇå½þ¶â¤òÀÁµá¤¹¤ë¤Î¤¬¶Ú¤À¡£
¡¡¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¡¢µ¤¾Ý¾ðÊó¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ëNHK¥Ë¥å¡¼¥¹ÏÈ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¹ñ²ÈÉî¿«È¯¸À¤òµö¤·¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡ÖÊüÁ÷»ö¸Î¡×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢´ÝÅê¤²Àè¤Ë¸·½ÅÃí°Õ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ëNHK¤âÁíÌ³¾Ê¤â´ßÅÄÆâ³Õ¤â¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤â¡¢´°Á´¤ËÆüËÜ¹ñÌ±¤ò¥Ê¥á¤Æ¤«¤«¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Ë¤â¥Ê¥á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¿ÅÞ¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤Î¹ñÌ±¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¡¢º£Ç¯£µ·î¤Ë¤ä¤Ï¤êÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ËÀÖ¤¤¥Ú¥ó¥¤ÇÍî½ñ¤¤ò¤·¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÈÈºá¼Ô¤Î¿ÈÊÁ°ú¤ÅÏ¤·¤âµá¤á¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬Ã£¤Ë¤âÃæ¹ñ¤Ë¤â¡Ö´Å¤¯¤Æ¥æ¥ë¥¤¡×ÂÖÅÙ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ßÅÄÊ¸ÍºÁíÍý¤¬¼¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤¬°ú¤Â³¤Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ËÕ»¤Ó¤ë¡ÖÇä¹ñÀ¯¼£²È¡×¤Ê¤é¡¢Í¸¢¼Ô¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ì±ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢NHK¤Ë»ëÄ°ÎÁ¤òÊ§¤¦µÁÍý¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÆá¿ÜÍ¥»Ò¡Ë