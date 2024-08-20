「日経225オプション」9月限プット手口情報（20日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2024年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯3万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
モルガンMUFG証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
◯3万7500円プット
取引高(立会内)
HSBC証券 70( 70)
ABNクリアリン証券 51( 51)
バークレイズ証券 20( 20)
auカブコム証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯3万7625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
◯3万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯3万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
モルガンMUFG証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
◯3万7500円プット
取引高(立会内)
HSBC証券 70( 70)
ABNクリアリン証券 51( 51)
バークレイズ証券 20( 20)
auカブコム証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯3万7625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
◯3万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース