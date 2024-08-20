　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2024年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯3万7250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
バークレイズ証券　　　　　　　　 2(　　 2)


◯3万7500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　70(　　70)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　51(　　51)
バークレイズ証券　　　　　　　　20(　　20)
auカブコム証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯3万7625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯3万8000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース