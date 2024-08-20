「男子高生ミスターコン2024」都道府県別“日本一のイケメン高校生”発表 セミファイナリスト121人決定【SNS審査結果】
【モデルプレス＝2024/08/20】“日本一かわいい高校生”を決める「男子高生ミスターコン2024」は20日、SNS審査の結果を発表。各都道府県代表と、全国6エリアのSNS代表が選出され、セミファイナリスト121人が決定した。
【写真】2024年度の“日本一のイケメン高校生”関東エリアの全候補者
今年度も「北海道・東北」「関東」「中部」「関西」「中国・四国」「九州・沖縄」の6つのエリアに分けてSNS審査を実施。
投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレスX投票数」「モデルプレスページ閲覧数」「モデルプレスXリポスト数」「モデルプレスInstagram審査」「自己PR審査」「総合ポイント数」の7項目を審査。加えてコンテストに取り組む姿勢や高校生らしさなどを総合的に判断し「47都道府県代表」を選出した。
なお“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2024」も同時開催中。
北海道代表：大島康生くん
青森県代表：該当者なし
岩手県代表：該当者なし
秋田県代表：該当者なし
宮城県代表：小野寺寿心くん
山形県代表：太田聖渚くん
福島県代表：川波迅くん
ミクチャ審査1位：渡部世梛くん
ミクチャ審査2位：阿部大喜くん
ミクチャ審査特別賞：五十嵐壮大くん
モデルプレスInstagram審査：山中大愛くん
モデルプレスInstagram審査2人目：該当者なし
自己PR審査：若狭響太くん
自己PR審査：菊地兜斗くん
モデルプレスX投票数：大沼晃也くん
モデルプレスX投票数：阿部陽来くん
モデルプレスXリポスト数：須田大渡くん
モデルプレスページ閲覧数：内田知希くん
総合ポイント数：林条生安くん
同エリアからはシード枠として岩倉槙博くん、金野天飛くんもセミファイナルに進む。
東京都代表：エリアフローレントジュニアくん
神奈川県代表：向後大麒くん
千葉県代表：伊藤誠真くん
埼玉県代表：細野涼聖くん
茨城県代表：駒田壱成くん
栃木県代表：須永優勇くん
群馬県代表：新井昊樹くん
ミクチャ審査1位：中澤風希くん
ミクチャ審査2位：赤星聖也くん
ミクチャ審査3位：大野海竜くん
ミクチャ審査特別賞：坂本徠真くん
ミクチャ審査特別賞：大木悠冬くん
モデルプレスInstagram審査：鶴ケ崎大知くん
モデルプレスInstagram審査：山本恭生くん
自己PR審査：後藤結くん
自己PR審査：石海ゆづきくん
モデルプレスX投票数：大橋光くん
モデルプレスX投票数：中岡天聖くん
モデルプレスXリポスト数：矢野孝太郎くん
モデルプレスページ閲覧数：鈴木蓮くん
総合ポイント数：佐藤琉生くん
同エリアからはシード枠として阿部瑠稀亜くんもセミファイナルに進む。
愛知県代表：成瀬太陽くん
新潟県代表：浦川星輝くん
山梨権代表：山下暁くん
長野県代表：和田秀平くん
岐阜県代表：清水堅城くん
石川県代表：重吉正道くん
富山県代表：大井瑚くん
福井県代表：穴倉丈二くん
三重県代表：渡邉咲くん
静岡県代表：佐藤翔寿成
ミクチャ審査1位：森下大馳くん
ミクチャ審査2位：清水翔太くん
ミクチャ審査3位：尾関奏多くん
ミクチャ審査特別賞：松下鳳くん
ミクチャ審査特別賞：宮城エミリアノくん
モデルプレスInstagram審査：濱野楓大くん
モデルプレスInstagram審査2人目：該当者なし
自己PR審査：土屋瑞季くん
自己PR審査：坂本賢友イーサンくん
モデルプレスX投票数：近藤大誠くん
モデルプレスX投票数：山内隼輝くん
モデルプレスXリポスト数：岡琉翔くん
モデルプレスページ閲覧数：多田陽心くん
総合ポイント数：高槻頼庵くん
同エリアからはシード枠として井澤斗吾くん、名古優安くんもセミファイナルに進む。
大阪府代表：フクムラ光ウリエルくん
京都府代表：中尾凜くん
奈良県代表：中村祥くん
滋賀県代表：西川海光くん
和歌山県代表：尾崎天則くん
兵庫県代表：前田理雄くん
ミクチャ審査1位：梶原聡太郎くん
ミクチャ審査2位：丸井海空斗くん
ミクチャ審査3位：梶原神楽くん
ミクチャ特別賞：栫悠仁くん
ミクチャ特別賞：田本樹生くん
モデルプレスInstagram審査：上田青空くん
モデルプレスInstagram審査：泉野志凰くん
自己PR審査：伊東翼くん
自己PR審査：坂倉隆之介くん
モデルプレスX投票数：飯沼虎王くん
モデルプレスX投票数：伊藤開くん
モデルプレスXリポスト数：渡邉成くん
モデルプレスページ閲覧数：齋藤翔くん
総合ポイント数：影山遙希くん
同エリアからはシード枠として黒木聖那くん、沖悠輔くん、 比嘉優月くんもセミファイナルに進む。
山口県代表：松浦絆那くん
広島県代表：該当者なし
島根県代表：該当者なし
岡山県代表：該当者なし
鳥取県代表：広岡陸斗くん
愛媛県代表：岡本天宙くん
香川代表：該当者なし
高知県代表：該当者なし
徳島県代表：該当者なし
ミクチャ審査1位：河崎善くん
ミクチャ審査2位：藤原彰士くん
ミクチャ審査特別賞：該当者なし
モデルプレスInstagram審査：永田泰大くん
モデルプレスInstagram審査2人目：該当者なし
自己PR審査：柳良悠希くん
自己PR審査：四ノ宮星愛くん
モデルプレスX投票数：川粼瑛太くん
モデルプレスX投票数：深田潤咲くん
モデルプレスXリポスト数：バーカー蓮リアンくん
モデルプレスページ閲覧数：福山麗士くん
総合ポイント数：定冨歓多くん
同エリアからはシード枠として増本蒼士くんもセミファイナルに進む。
福岡県代表：古賀将瑛くん
大分県代表：該当者なし
佐賀県代表：於保賢明くん
長崎県代表：森本悠牙くん
宮崎県代表：黒木羚人くん
熊本県代表：原屋裕介くん
鹿児島県代表：藤田善くん
沖縄県代表：談一之介くん
ミクチャ審査1位：福本那行くん
ミクチャ審査2位：下河優斗くん
ミクチャ審査特別賞：山口誠士郎くん
ミクチャ審査特別賞：福井雅将くん
モデルプレスInstagram審査：上田脩太くん
モデルプレスInstagram審査：桑原竜之介くん
自己PR審査：漢那悠人くん
自己PR審査：前田碧人くん
モデルプレスX投票数：冨山海斗くん
モデルプレスX投票数：該当者なし
モデルプレスXリポスト数：砂畑翔希矢くん
モデルプレスページ閲覧数：市原吾隆くん
総合ポイント数：大鶴悠也くん
同エリアからはシード枠として「高一ミスターコン2024」準グランプリ・松井芹くんくんもセミファイナルに進む。
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で10回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。
2023年度は植野花道がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2024年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuberおだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
今後「男子高生ミスターコン2024」はセミファイナリスト合宿などを経て、「高一ミスターコン」グランプリを含むファイナリストを選出。ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施する。
11月30日・12月1日（予定）に東京で行われる本選で、“日本一のイケメン高校生”の称号をかけて競い合う。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
9月2日〜9月22日：SNS審査（4次審査）
10月6日〜12月1日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://dk-contest.jp/
（modelpress編集部）
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【写真】2024年度の“日本一のイケメン高校生”関東エリアの全候補者
◆「男子高生ミスターコン2024」セミファイナリスト決定
今年度も「北海道・東北」「関東」「中部」「関西」「中国・四国」「九州・沖縄」の6つのエリアに分けてSNS審査を実施。
なお“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2024」も同時開催中。
◆北海道・東北エリア代表
北海道代表：大島康生くん
青森県代表：該当者なし
岩手県代表：該当者なし
秋田県代表：該当者なし
宮城県代表：小野寺寿心くん
山形県代表：太田聖渚くん
福島県代表：川波迅くん
ミクチャ審査1位：渡部世梛くん
ミクチャ審査2位：阿部大喜くん
ミクチャ審査特別賞：五十嵐壮大くん
モデルプレスInstagram審査：山中大愛くん
モデルプレスInstagram審査2人目：該当者なし
自己PR審査：若狭響太くん
自己PR審査：菊地兜斗くん
モデルプレスX投票数：大沼晃也くん
モデルプレスX投票数：阿部陽来くん
モデルプレスXリポスト数：須田大渡くん
モデルプレスページ閲覧数：内田知希くん
総合ポイント数：林条生安くん
同エリアからはシード枠として岩倉槙博くん、金野天飛くんもセミファイナルに進む。
◆関東エリア代表
東京都代表：エリアフローレントジュニアくん
神奈川県代表：向後大麒くん
千葉県代表：伊藤誠真くん
埼玉県代表：細野涼聖くん
茨城県代表：駒田壱成くん
栃木県代表：須永優勇くん
群馬県代表：新井昊樹くん
ミクチャ審査1位：中澤風希くん
ミクチャ審査2位：赤星聖也くん
ミクチャ審査3位：大野海竜くん
ミクチャ審査特別賞：坂本徠真くん
ミクチャ審査特別賞：大木悠冬くん
モデルプレスInstagram審査：鶴ケ崎大知くん
モデルプレスInstagram審査：山本恭生くん
自己PR審査：後藤結くん
自己PR審査：石海ゆづきくん
モデルプレスX投票数：大橋光くん
モデルプレスX投票数：中岡天聖くん
モデルプレスXリポスト数：矢野孝太郎くん
モデルプレスページ閲覧数：鈴木蓮くん
総合ポイント数：佐藤琉生くん
同エリアからはシード枠として阿部瑠稀亜くんもセミファイナルに進む。
◆「中部エリア代表
愛知県代表：成瀬太陽くん
新潟県代表：浦川星輝くん
山梨権代表：山下暁くん
長野県代表：和田秀平くん
岐阜県代表：清水堅城くん
石川県代表：重吉正道くん
富山県代表：大井瑚くん
福井県代表：穴倉丈二くん
三重県代表：渡邉咲くん
静岡県代表：佐藤翔寿成
ミクチャ審査1位：森下大馳くん
ミクチャ審査2位：清水翔太くん
ミクチャ審査3位：尾関奏多くん
ミクチャ審査特別賞：松下鳳くん
ミクチャ審査特別賞：宮城エミリアノくん
モデルプレスInstagram審査：濱野楓大くん
モデルプレスInstagram審査2人目：該当者なし
自己PR審査：土屋瑞季くん
自己PR審査：坂本賢友イーサンくん
モデルプレスX投票数：近藤大誠くん
モデルプレスX投票数：山内隼輝くん
モデルプレスXリポスト数：岡琉翔くん
モデルプレスページ閲覧数：多田陽心くん
総合ポイント数：高槻頼庵くん
同エリアからはシード枠として井澤斗吾くん、名古優安くんもセミファイナルに進む。
◆関西エリア代表
大阪府代表：フクムラ光ウリエルくん
京都府代表：中尾凜くん
奈良県代表：中村祥くん
滋賀県代表：西川海光くん
和歌山県代表：尾崎天則くん
兵庫県代表：前田理雄くん
ミクチャ審査1位：梶原聡太郎くん
ミクチャ審査2位：丸井海空斗くん
ミクチャ審査3位：梶原神楽くん
ミクチャ特別賞：栫悠仁くん
ミクチャ特別賞：田本樹生くん
モデルプレスInstagram審査：上田青空くん
モデルプレスInstagram審査：泉野志凰くん
自己PR審査：伊東翼くん
自己PR審査：坂倉隆之介くん
モデルプレスX投票数：飯沼虎王くん
モデルプレスX投票数：伊藤開くん
モデルプレスXリポスト数：渡邉成くん
モデルプレスページ閲覧数：齋藤翔くん
総合ポイント数：影山遙希くん
同エリアからはシード枠として黒木聖那くん、沖悠輔くん、 比嘉優月くんもセミファイナルに進む。
◆中国・四国エリア代表
山口県代表：松浦絆那くん
広島県代表：該当者なし
島根県代表：該当者なし
岡山県代表：該当者なし
鳥取県代表：広岡陸斗くん
愛媛県代表：岡本天宙くん
香川代表：該当者なし
高知県代表：該当者なし
徳島県代表：該当者なし
ミクチャ審査1位：河崎善くん
ミクチャ審査2位：藤原彰士くん
ミクチャ審査特別賞：該当者なし
モデルプレスInstagram審査：永田泰大くん
モデルプレスInstagram審査2人目：該当者なし
自己PR審査：柳良悠希くん
自己PR審査：四ノ宮星愛くん
モデルプレスX投票数：川粼瑛太くん
モデルプレスX投票数：深田潤咲くん
モデルプレスXリポスト数：バーカー蓮リアンくん
モデルプレスページ閲覧数：福山麗士くん
総合ポイント数：定冨歓多くん
同エリアからはシード枠として増本蒼士くんもセミファイナルに進む。
◆九州・沖縄エリア代表
福岡県代表：古賀将瑛くん
大分県代表：該当者なし
佐賀県代表：於保賢明くん
長崎県代表：森本悠牙くん
宮崎県代表：黒木羚人くん
熊本県代表：原屋裕介くん
鹿児島県代表：藤田善くん
沖縄県代表：談一之介くん
ミクチャ審査1位：福本那行くん
ミクチャ審査2位：下河優斗くん
ミクチャ審査特別賞：山口誠士郎くん
ミクチャ審査特別賞：福井雅将くん
モデルプレスInstagram審査：上田脩太くん
モデルプレスInstagram審査：桑原竜之介くん
自己PR審査：漢那悠人くん
自己PR審査：前田碧人くん
モデルプレスX投票数：冨山海斗くん
モデルプレスX投票数：該当者なし
モデルプレスXリポスト数：砂畑翔希矢くん
モデルプレスページ閲覧数：市原吾隆くん
総合ポイント数：大鶴悠也くん
同エリアからはシード枠として「高一ミスターコン2024」準グランプリ・松井芹くんくんもセミファイナルに進む。
◆「男子高生ミスターコン」とは
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で10回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。
2023年度は植野花道がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2024年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuberおだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
◆「男子高生ミスターコン2024」今後のスケジュール
今後「男子高生ミスターコン2024」はセミファイナリスト合宿などを経て、「高一ミスターコン」グランプリを含むファイナリストを選出。ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施する。
11月30日・12月1日（予定）に東京で行われる本選で、“日本一のイケメン高校生”の称号をかけて競い合う。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
9月2日〜9月22日：SNS審査（4次審査）
10月6日〜12月1日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://dk-contest.jp/
（modelpress編集部）
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