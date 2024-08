【モデルプレス=2024/08/20】ハロー!プロジェクトのアイドルグループ・OCHA NORMA(オチャ ノーマ)が9月25日〜27日の3日間、東京・きゅりあん(品川区総合区民会館)で開催される音楽とファッションが融合した新しい祭典「STARRZ TOKYO」(スターズトーキョー)に出演する。モデルプレスでは同グループにインタビューを実施し、ステージへの意気込みやグループの魅力について話してもらった。

◆OCHA NORMA「STARRZ TOKYO」出演へ

◆OCHA NORMA「STARRZ TOKYO」初開催への意気込み

◆OCHA NORMA、ファンへメッセージ

◆初開催の「STARRZ TOKYO」テーマは「MUSIC&FASHION GALAXY」

◆STU48、OCHA NORMA、BOYS AND MENら豪華アーティストが解禁

◆「STARRZ TOKYO」開催概要

同イベントは、コロナ禍を経て文化の在り方までもが変わってしまった現代で、新しく輝く「STAR」をアーティスト、ファッション、ブランドなど様々な業界から発掘・集結した祭典を開催し、多くの人々と共有していきたいという考えで立ち上げられた。当日はアーティストライブやファッションショーなどが展開される予定。OCHA NORMAは25日に出演する。― これからファンになる方へ、グループの魅力をあらためて教えてください。斉藤円香:私たちOCHA NORMAはメンバー全員出身地が違く、各々が強みにしている個性があるからこそ成り立つステージがあります。どんな時でも全力でフレッシュな姿を、皆さんにお届けしたいです。広本瑠璃:パフォーマンスはもちろん、メンバーそれぞれ可愛く個性があり、デビュー3年目で日々成長中の姿を楽しめるところも魅力です!石栗奏美:OCHA NORMAはメンバー10人個性たっぷりの一人一人、全く違った女の子なので、あなたの『好き』なメンバーを見つけてほしいなと思います◆(※◆はハートマーク)面白い曲調の楽曲から、可愛らしい楽曲までたくさんの表現に挑戦しているのでぜひパフォーマンスを見て欲しいです!米村姫良々:個性たっぷりなメンバーが揃っています!パフォーマンスも個性たっぷり!そこがOCHA NORMAの魅力だと思います。窪田七海:私達OCHA NORMAは、北は北海道、南は佐賀県!と10人出身地が違うのでその分10人がいい意味で違う個性が出ていて良いグループだと思います!!普段は色んな方から今どきだね!などと言う言葉を頂くくらい私生活はキャピキャピしているのですがパフォーマンスになるとしっかり切りかえてかっこいいOCHA NORMAを見せられる所もこのグループのいいところだと思います!!!そして最近ではそれぞれのやりたいお仕事なども見つかってきていて色んなことにみんな挑戦しているので見ていて飽きないグループなんじゃないかな!と思います!!田代すみれ:OCHA NORMAは一人ひとりの個性が豊かでキャラクター性が強いので、知れば知るほど好きになってもらえるグループだなと思います!1度ハマったら抜け出せません!中山夏月姫:「十人十色」この言葉が1番似合うような気がしています。個性が詰まりすぎているグループですし新しいアイドルをお届けできると思っています。推し出すと止まらないこと間違いなしだと思います!西崎美空(※「崎」は正式には「たつさき」):OCHA NORMAはすごく個性的なメンバーが多いのですが、その個性的な部分とギャップで、顔が驚く程可愛い子ばかりです。メンバーの私でさえ毎日可愛いと驚くくらいなのでその可愛さと個性的のギャップが魅力かなと思います!北原もも:OCHA NORMAの魅力は、歌やダンスが好き!メイクやおしゃれが好き!アニメや漫画が好き!プロレスや格闘技が好き!など「個性豊かなところ」です。気の合うメンバーを見つけてください。筒井澪心:OCHA NORMAは一人ひとりの個性がとっても強いけどひとつになった時に誰も被らずお互いの良さを出し合うという魅力があります!― イベント出演にあたってステージの意気込みや見どころなどをお願いします。斉藤:色んなアイドルさんやモデルさんなどが出演する「音楽」と「ファッション」が融合した「GALAXY」なイベントなので、私達もその世界観に負けないようにステージに立てたらと思います。またOCHA NORMAは「Earth」というグループに分類されていましたが、『ウチらの地元は地球じゃん!』という楽曲もありますのでぴったりだと思いました!広本:お客さんとの一体感あるライブで楽しんでもらえるように頑張ります!石栗:素敵な方々が集まっているイベントですが、OCHA NORMAが1番輝けるように頑張ります!どんなイベントになるのかドキドキワクワクが止まりません!米村:OCHA NORMAのパワーを、お客さん1人残らず届けていきたいです!!窪田:初めてOCHA NORMAを見るよーって方も!OCHA NORMA知っているよーって方も!全ての人と一緒に最高に楽しめるライブにしたいです!!頑張ります!!田代:OCHA NORMAの事をまだ知らないという方にも私達のことを知っていただけるよう、印象に残るパフォーマンスを全力でしたいです!中山:とにかく爪痕を残していきたいです。OCHA NORMAのことを全く知らない方、詳しくは知らない方、沢山の方が遊びに来てくださると思うので、とにかく今のOCHA NORMAを皆様にぶつけたいと思っています。ライブを見終わった方に「OCHA NORMA良かったな、印象に残っているな」と思って頂けるように頑張ります。西崎:どのグループよりも目立つ勢いで全力で頑張ります!北原:「STARZZ TOKYO」記念すべき1回目に出演させていただけることがとても嬉しいです。音楽もファッションも思いっきり楽しみたいと思います!いつも以上にファッショナブルなOCHA NORMAに注目してください!筒井:今のOCHA NORMAの最大限の力を出し切れるよう精一杯頑張ります!― ファンの方々やこれからファンになる方へメッセージをお願いします。斉藤:私たちOCHA NORMAは9月11日に4枚目のシングルをリリースしたり、47都道府県ツアーを開催していたりと日々様々な事に挑戦しています。今からハマっても遅くないので、是非気になる方はシングルのイベントやツアーに来て下さると嬉しいです!広本:OCHA NORMAがもっともっと大きくなれるように頑張るので、見守ってください!石栗:いつも、応援してくださる大好きなあなた!そして!これから出会うであろうあなたへ!OCHA NORMAを見て、石栗を見て元気になってほしいです!一緒に素敵な時間を過ごして、たくさん想い出つくりましょうね〜◆(※◆はハートマーク)米村:OCHA NORMAを見つけてくださり、ありがとうございます!!ライブ、絶対楽しませます!窪田:いつも応援ありがとうございます!OCHA NORMA、これからも全力で頑張りますのでぜひこれからも一緒に楽しいライブを作りましょう!!キュルルンッ◆っと頑張ります!(※◆はハートマーク)田代:OCHA NORMAはこれからもっともっと羽ばたいて、絶対にみんなが知っているような存在になれるよう10人で精一杯駆け抜けていきます!ぜひ温かく見守ってくださると嬉しいです!中山:いつも応援、ありがとうございます。OCHA NORMAの中山夏月姫です。OCHA NORMAは今年の夏で2周年を迎えました。今年は更に成長した私達を皆様にお届けしていきたいですし一緒に濃くて楽しい時間を作っていけたらいいなと思っています。一緒に青春の1ページを作りましょう!これからもよろしくお願いします!西崎:好きになって頂いた事を後悔させないよう、素敵なアイドルになります!北原:OCHA NORMAは今年メジャーデビュー2周年を迎えました。3年目は更に飛躍できるよう、キラキラと輝く星(スター)目指して頑張ります!応援よろしくお願いします!筒井:4thシングルの発売を控えこれからもどんどん前へ進んでいくOCHA NORMAの応援よろしくお願いします!テーマに据えた「MUSIC&FASHION GALAXY」は、数え切れないほどの「STAR」が散りばめられた煌びやかな「銀河=GALAXY」と、15世紀にスペインで生まれた言葉で「祝福」を意味する「Gala」のダブルミーニングとなっており、音楽とファッションのコンテンツを軸に、観客と「特別で盛大な祭典」を楽しみ、共に「GALAXYを作り出す」という想いが込められた。注目のライブアクトには、OCHA NORMAのほか、高嶺のなでしこ、STU48、WHITE SCORPION、OCHA NORMA、芹澤優、ORβIT、BOYS AND MENなど、多岐にわたり活躍しているアーティストが勢揃い。今後、追加アーティストや出演モデルも順次発表されていく。◯9月25日(水)アーティスト:あみか(フォーエイト48)/荒井麻珠/UNLAME/ideal peco/稲場愛香/STU48/OCHA NORMA/仮面女子/SAKURA GRADUATION/SAKURA DOLL/芹澤優/高嶺のなでしこ/Chego/TEAM SHACHI/Devil ANTHEM./HATEandTEARS/#2i2/NEO JAPONISM/Hey!Mommy!/Peel the Apple/フジコーズ/ほくりくアイドル部/WHITE SCORPION/わーすた/Onephonyスペシャルゲスト:貴島明日香◯9月26日(木)アーティスト:安藤祐輝/UNDEЯ DOG/VORTEX/ORβIT/カラフルダイヤモンド/K.K./SOUTH BLUE/Crimson Crat Clan/JAM HEADS/杉本琢弥/Scapegoat/Seven Deuce/双極スペクトラム/BMK/Poltergergeist/NOCO/8iper/BUGVEL/VALSHE/BOYS AND MEN/BLACKIRIS/UNiFY/リアルピース/RIKU/0.1gの誤算/WORLD LAUG Hスペシャルゲスト:藤井サチ【開催日時】◯2024年9月25日(水)11:00 OPEN/11:30 START(予定)◯2024年9月26日(木)11:00 OPEN/11:30 START(予定)◯2024年9月27日(金)11:00 OPEN/11:30 START(予定)【会場】きゅりあん(品川区総合区民会館)【公式サイト】https://starrz.tokyo/【公式X】https://x.com/starrz_tokyo【公式Instagram】https://www.instagram.com/starrz_tokyo/【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@starrz0925【チケット】VIP席:先行:9,900円(税込)/プレゼント付き通常席:選考:5,900円(税込)【EVENTIFY】https://www.funity.jp/tickets/sttokyo/show/sttokyo24/3/3【チケットぴあ】https://w.pia.jp/t/starrz-tokyo/◯先行販売第1弾2024年7月19日(金)18:00〜2024年07月28日(日)23:59 ※8月3日(土)より順次当落発表予定◯先行販売第2弾2024年8月16日(金)18:00〜2024年08月25日(日)23:59 ※8月31日(土)より順次当落発表予定◯⼀般販売2024年9月13日(金)10:00〜 ※先着・売り切れ次第終了(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】