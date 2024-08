NiziUからNCT WISHまで、10月6日に横浜アリーナで開催される「16thKMF2024」でMCデビュー！

日本最高の伝統を誇るK-POP最強新人登竜門「16thKMF2024」が、最強Special MC軍団を発表した。「16thKMF2024」への期待をさらに高め、ファンの心をワクワクさせる2度と見られない超豪華な顔ぶれで構成された最強Special MC軍団に目を奪われる。今回、超特急のカイ、NiziUのマコの他に、NCT WISHのリク、リョウ、KISS OF LIFEのNATTYとHANEUL、NiziUのマヤ、ONE N' ONLYのHAYATOは、大型フェスで初Special MCを経験することとなった。最強新人登竜門「16thKMF2024」からMCデビューも果たし、今後MCとしても羽ばたくことになりそうだ。2度と見ることができないSpecial MCデビューの瞬間に注目が集まる。

魅力的な出演者が揃っていることに加え、360度の花道を設置できる横浜アリーナの特徴を生かし、1部と2部に分けて「KMF」史上初の各部5人体制のSpecial MCを選抜した。過去、「KMF2015」に出演したBTS(防弾少年団)は、観客席にサプライズ登場しMCを行いファンの心をときめかせた。また、NCT127のユウタと安達祐人(PENTAGON ユウト)は、「KMF2017」で初めてSpecial MCに挑戦し、メインステージ、サブステージでMCを行い、会場中のファンを楽しませた。「16thKMF2024」でも超貴重な初Special MCの瞬間を、どの席からも楽しんでもらえるような様々なサプライズ演出を予定している。「16thKMF2024」だけで見ることのできる超豪華なSpecial MCの活躍に期待が高まる。1部のSpecial MCは、超特急のカイ、NCT WISHのリク、リョウ、KISS OF LIFEのNATTYとHANEULの多国籍メンバー5名で構成。MC経験のある超特急のカイがリードする中、外国籍のNATTYとHANEULの日本語、「KMF2017」でMCを務めたNCT127のユウタ、「KMF2019」でMCを務めたNCT DREAMのジェノ&ジェミンからSpecial MCのバトンを引き継いだNCT WISHのリクとリョウの初Special MCからも目が離せない。キュートで爽快感のある5人の掛け合いにも注目だ。2部のSpecial MCは、超特急のカイ、NiziUのマコとマヤ、ONE N' ONLYのHAYATO、Secretの1名を加えた5名が選抜された。韓国文化、K-POPが大好きなカイとHAYATOのEBiDANパワーに、幅広い年齢層から支持されるNiziUのマコとマヤが加わり、明るいエネルギーを届ける。さらに、今回Secretとして隠された残り1枠に選抜されるのは一体誰なのか、関心が集まる。K-POP最強新人登竜門「16thKMF2024」の詳細は、公式ホームページ、KMF公式SNSから確認することができる。

■公演概要

「〜 GFSC Charity Campaign 〜NPO法人日韓文化交流会創立20th Anniversary 16th KMF 2024」

【会場・開催日時】

2024年10月6日(日)横浜アリーナ

<1部>開場13:00 / 開演14:00

<2部>開場18:00 / 開演19:00



【出演者】

<1部>

NiziU / NCT WISH / xikers / KISS OF LIFE / ALL(H)OURS

特別出演:ONE N' ONLY

スペシャルMC:カイ(超特急)/ RIKU&RYO(NCT WISH)/ NATTY&HANEUL(KISS OF LIFE)



<2部>

NiziU / NCT WISH / xikers / KISS OF LIFE / ALL(H)OURS

特別出演:ONE N' ONLY / ICEx ※ICExの出演は2部公演のみとなります。

スペシャルMC:カイ(超特急)/ HAYATO(ONE N' ONLY)/ MAKO&MAYA(NiziU)/ and more



【チケット料金】

・全席指定 / 着席指定12,800円

・特別学生応援席(中高生限定)5,000円※スタンド席エリア

※本人・同行者ともに中高生限定、当日身分証明書提示



一般発売に先駆け「16thKMF2024」KMF公式SNS&日韓メルマガ最終先行決定!

受付期間:2024年8月20日(火)12:00〜2024年8月25日(日)23:59

お申込はコチラ



主催:16th KMF2024実行委員会

共催:NPO法人日韓文化交流会(JKCA)

主管・制作:(株)J.K Dream

後援:GFSC(Good Friends Save the Children)



