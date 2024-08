ニッポン放送『山崎育三郎のI AM 1936』(毎週土曜 後9:30)発のライブイベント『THIS IS IKU 2024 日本武道館』に、秋山竜次(ロバート)、幾田りら、氷川きよしがゲスト出演することが決定した。“山崎育三郎が考える究極のエンターテインメントショー”をイベントのテーマとして、毎回豪華ゲストと一夜限りのコラボレーションを実現させてきた「THIS IS IKU」。2018年、19年は東京国際フォーラムホールA、2020年には日本武道館、22年には再び東京国際フォーラムホールA、23年には東京ガーデンシアターでイベントを開催し続けており、リスナーにとっては年に一度のイベントとして定着している。

【山崎育三郎コメント】日本武道館で行われるライブイベント「THIS IS IKU 2024」。今年のスペシャルゲストが決定致しました!!氷川きよしさん、幾田りらさん、ロバート秋山竜次さん、今年も尊敬する素晴らしいアーティストの皆さんが参加して下さいます。氷川きよしさんとは、氷川さんの大ヒット曲やあの名曲をデュエット、幾田りらさんとは今年発売されたアルバム「The Handsome」でコラボレーションした「LIKE、重ねていくfeat.幾田りら」をステージで初披露。ロバート秋山竜次さんは前回、ミュージカル界の宙吊り王子、霧島天介として育三郎とプリンス対決をして頂き、今回はどんな笑いを届けてくれるのか!!ジャンルを超えた素晴らしい豪華ゲストの皆さんとお届けする、一夜限りの特別なステージ。ここでしか見れないエンターテイメントをお届けします。2024年11月23日、日本武道館でお待ちしています。【秋山竜次コメント】また呼んでいただけて光栄です!しかも武道館!育三郎さんの大ファンである北九州の私の母親が興奮しております。どうでしょう?武道館ということもありますし、これを機にうちの母親をそろそろやさしく抱いてあげていただけませんでしょうか(笑)?【幾田りらコメント】この度は「THIS IS IKU」に出演させていただくことになり、大変嬉しい気持ちでいっぱいです。私も“IKU”田りらとして光栄に思いますと共に、“いく&いく”コンビで歌唱ができることを今からとってもワクワクしています!精一杯ライブを盛り上げていけたらと思っておりますので、どうぞ宜しくお願いします!【氷川きよしコメント】この度「THIS IS IKU」に初めて出演させていただくことになりました。育ちゃんと久しぶりに共演できることを大変うれしく思います!どんなステージになるのか、今からとても楽しみです。育ちゃん、育ちゃんのファンの皆さま、どうぞよろしくお願い致します!