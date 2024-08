クリスピー・クリーム・ドーナツに、実りの秋を存分に楽しめる、「TASTY AUTUMN」と題したドーナツ3種が登場!

秋の味覚を代表する“いも”・“栗”・“カボチャ”を使った、異なる食感や味わいで楽しむドーナツがラインナップされます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「TASTY AUTUMN」

発売日:2024年8月28日(水)

販売店舗:クリスピー・クリーム・ドーナツ店舗 ※催事及びKKD店舗以外の一部小売店を除く

クリスピー・クリーム・ドーナツの期間限定メニューとして「TASTY AUTUMN」と題した3種のドーナツが登場。

2024年は、秋の味覚を代表する“いも”・“栗”・“カボチャ”のおいしさを存分に味わえるドーナツが用意されます。

イースト生地・チョコイースト生地・日本オリジナルの米粉入り生地と、3種の異なる生地を組み合わせることで、食材のおいしさを引き立てたドーナツです☆

スイートポテト クリーム

販売期間:2024年8月28日(水)〜9月下旬

価格:テイクアウト 356円(税込)/イートイン 363円(税込)

ふわふわの生地にホクホクした味わいのスイートポテト風味のクリームを詰めた「スイートポテト クリーム」

優しい甘さのカスタード風味のチョコでコーティングした表面には、バター香る黄金色のナパージュが重ねてあります。

つやっと輝くドーナツに香ばしいキャンディングアーモンドを飾り、華やかに仕上げられたドーナツです。

モンブラン ダブル クリーム

販売期間:2024年8月28日(水)〜9月下旬

価格:テイクアウト 356円(税込)/イートイン 363円(税込)

カカオがふわっと香るチョコリングをベースにした「モンブラン ダブル クリーム」

チョコリングの上には、上品な甘さで味わい深いマロンクリームと、ミルキーな味わいのバニラクリームをダブルで絞ってあります。

トッピングには甘く煮た栗鹿の子を飾り、秋らしい味わいを追求したスイーツです。

Komeco パンプキン ミルククリーム

販売期間:2024年8月28日(水)〜10月上旬

価格:テイクアウト 334円(税込)/イートイン 341円(税込)

モチ、ふわ、トロッとした食感が特徴の米粉入り生地に、パンプキンを練りこんだ優しい甘さの「Komeco パンプキン ミルククリーム」

ミルクの味を楽しめるなめらかなクリームをぐるりと絞り、パンプキン風味のラインでぐるりと描いてあります。

かぼちゃの種をアクセントにトッピングし、見た目からも秋を感じるドーナツです。

レンジで8秒温めることで、食感と風味がさらに引き立ちます。

テイスティ オータム ダズン ハーフ (6個)

販売期間:2024年8月28日(水)〜9月下旬

価格:テイクアウト 1,620円(税込)/イートイン 1,650円(税込)

秋の実りと定番ドーナツを贅沢に楽しめる6個ボックス。

マロン、パンプキン、スイートポテトと共に、人気のオリジナル・グレーズドとサマー チョコ スプリンクルがアソートされています。

テイスティ オータム ボックス (3個)

販売期間:2024年8月28日(水)〜2024年9月下旬

価格:テイクアウト 1,015円(税込)/イートイン 1,034円(税込)

秋の実りをおいしく楽しめるドーナツが揃った「テイスティ オータム ボックス (3個)」

友達や家族はもちろん、ひとり1ボックスで楽しむこともできます。

秋の始まりを感じながら、楽しい時間が過ごせる旬の味覚があふれる期間限定ドーナツ。

クリスピー・クリーム・ドーナツにて2024年8月28日より販売される「TASTY AUTUMN」シリーズの紹介でした☆

※店舗により価格が異なる場合があります

※なくなり次第終了となります

※販売方法は予告なく変更になる場合があります

