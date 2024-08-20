TeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã

¼Ì¿¿³ÈÂç

º´ÅÏ»Ô¤Î³¤´ß¤Ç£²£°Æü¡¢Í§¿Í¤È³¤¿åÍá¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿£·£¶ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬³¤Äì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢µß½õ¸å¤ËÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»àË´¤·¤¿¤Î¤Ïºë¶Ì¸©¤Ë½»¤à£·£¶ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£

º´ÅÏ³¤¾åÊÝ°Â½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È£²£°Æü¸á¸å£°»þ£²£°Ê¬º¢¡¢ÃËÀ­¤Ï»ö¸Î¸½¾ìÉÕ¶á¤Î³¤¾å¤Ç¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤ÎÍ§¿ÍÃËÀ­¤ËÂÐ¤·¼ê¾·¤­¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¡¢»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

³¤´ß¤Ç²Ðµ¯¤·¤Ê¤É¤·¤ÆÃë¿©¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Í§¿ÍÃËÀ­¤¬¡¢ÃËÀ­¤òµß½õ¤·¤è¤¦¤È¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¿å¿¼Ìó£µ¥áー¥È¥ë¤Î³¤Äì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃËÀ­¤òÈ¯¸«¡¢²¿ÅÙ¤«°ú¾å¤²¤è¤¦¤È»î¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬µß½õ¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¸á¸å£±»þ¤¹¤®¡¢£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤Ï¾ÃËÉÂâ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸á¸å£²»þº¢¡¢¿á¾å³¤´ß¤Î²­¹çÌó£´£°¥áー¥È¥ë¡¢¿å¿¼Ìó£µ¥áー¥È¥ë¤Î³¤Äì¤«¤é°ú¤­ÍÈ¤²¤é¤ìÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬ÈÂÁ÷»þ¤Ë¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤ÏÍ§¿Í¤È£²¿Í¤Ç£±£¹Æü¤«¤éº´ÅÏ¤ØÍè¤Æ¤¤¤Æ£²£°Æü¸áÁ°¡¢º´ÅÏ»Ô²¼ÁêÀî¤Î¿á¾å³¤´ß¤Ç³¤¿åÍá¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ­¤Ï¿åÃæ¥á¥¬¥Í¤òÃå¤±¡¢¼ê¤ËÌÖ¤ò»ý¤Ã¤Æ²­¹ç¤Î´ä¾ì¤Ø±Ë¤¤¤Ç¤¤¤­¡¢µû¤ä³­¤Ê¤É¤òºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸½¾ìÉÕ¶á¤ÇÇÈ¤Ï¤Ê¤¯¡¢£´¥áー¥È¥ë¤ÎÉ÷¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

³¤¾åÊÝ°Â½ð¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£