ACLEに参加の川崎F、横浜FM、ACL2に参加の広島のJリーグ日程が決定…神戸は現時点で未定

Jリーグは20日、AFCチャンピオンズリーグ・エリート(ACLE)、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)の試合日程決定に伴い、Jリーグの試合日程の決定を発表した。今回発表となったのは、ACLEに参加する川崎フロンターレと横浜F・マリノス、ACL2に参加するサンフレッチェ広島の一部試合となる。川崎Fは開催日が未定だった4試合の日程が決定。第32節のアルビレックス新潟戦が9月27日(金)の19時から、第33節のFC町田ゼルビア戦が10月5日(土)の15時から、第34節のガンバ大阪戦が10月18日(金)の19時から、第36節の京都サンガF.C.戦が11月9日(土)の14時からとなる。

横浜FMは7試合も未定だった中、開催日が決定。第30節の京都線が9月13日(金)の19時から、第32節のFC東京戦が9月28日(土)の17時から、第33節の柏レイソル戦が10月5日(土)の16時から、第34節の新潟戦が10月18日(金)の19時30分から、第35節の浦和レッズ戦が10月30日(水)の19時から、第36節のサガン鳥栖戦が11月9日(土)の14時から、第37節の湘南ベルマーレ戦が、11月30日(土)の14時からとなる。また、広島は未定だった1試合が決定。第33節のジュビロ磐田戦が10月6日(日)の16時からキックオフとなる。なお、第37節の東京ヴェルディvs川崎フロンターレは後日決定。第31節のサンフレッチェ広島vs横浜F・マリノスは天皇杯ラウンド16の結果次第で決定される。また、ACLEに参加するヴィッセル神戸に関する試合日程は、現時点では発表されていない。◆川崎フロンターレ【第32節】9/27(金)《19:00》川崎フロンターレ vs アルビレックス新潟[Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu]【第33節】10/5(土)《15:00》FC町田ゼルビア vs 川崎フロンターレ[町田GIONスタジアム]【第34節】10/18(金)《19:00》川崎フロンターレ vs ガンバ大阪[Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu]【第36節】11/9(土)《14:00》京都サンガF.C. vs 川崎フロンターレ[サンガスタジアム by KYOCERA]◆横浜F・マリノス【第30節】9/13(金)《19:00》横浜F・マリノス vs 京都サンガF.C.[ニッパツ三ツ沢球技場]【第32節】9/28(土)《17:00》横浜F・マリノス vs FC東京[日産スタジアム]【第33節】10/5(土)《16:00》柏レイソル vs 横浜F・マリノス[三協フロンテア柏スタジアム]【第34節】10/18(金)《19:30》横浜F・マリノス vs アルビレックス新潟[日産スタジアム]【第35節】10/30(水)《19:00》横浜F・マリノス vs 浦和レッズ[日産スタジアム]【第36節】11/9(土)《14:00》サガン鳥栖 vs 横浜F・マリノス[駅前不動産スタジアム]【第37節】11/30(土)《14:00》湘南ベルマーレ vs 横浜F・マリノス[レモンガススタジアム平塚]◆サンフレッチェ広島【第33節】10/6(日)《16:00》ジュビロ磐田 vs サンフレッチェ広島[ヤマハスタジアム(磐田)]