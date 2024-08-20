¥»¥«¥ª¥ï¿¼À¥¡Ö¤Á¤ç¤¤¥Ç¥Ö¡×Ìþ¤·ÅÙMAX¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÂÀ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤è¥â¥Á¥â¥Á´¶¡×
¡¡SEKAINOOWARI¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ë¿¼À¥·Å(38)¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÜ¤»¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤¤¥Ç¥Ö¡×¤È¿¼À¥¤Ï¥³¥á¥ó¥È¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤·¤«¤á¤ÃÌÌ¤ä¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¼ê¤òÁÈ¤à»Ñ¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥â¥Î¥¯¥í¤Ç¸ø³«¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦à¥ª¥Õá¤Ê¿¼À¥¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥Ý¥Á¥ãÀ¥²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ï¡¼¡¼¡¼¤¬¤Á¤«¤ï¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÂÀ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤è¥â¥Á¥â¥Á´¶¡×¡Ö¶¡µë¤¢¤¶¤¹¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¼À¥¤Ï¡¢º£Ç¯12·î13Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë±ÊÌî²ê°ê¤Èº´Æ£·ò¤é¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÌòÌ¾¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£