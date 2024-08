旅行かばんメーカー「シフレ」の公式オンラインストアに、相手の住所が分からなくてもギフトを贈ることができるeギフトサービス「AnyGift」を導入!

友人や会社の同僚、お世話になった方など、住所を知らない相手にもギフトを贈ることができます☆

シフレ eギフトサービス「AnyGift」

シフレの公式オンラインストアに、相手の住所が分からなくてもギフトを贈ることができるeギフトサービスを導入。

LINEやメール、SNSのDMなどで受取URLを送ることで、簡単にギフトを贈れるサービスです。

相手の方は会員登録不要で、配送先と受け取り日時を入力するとギフトを受け取ることができます。

スーツケースやバッグ、キャラクターグッズなど、ギフトと相性の良いグッズを多数取り扱っている「シフレ」

今まではお届け先の住所を入力しないと購入することが出来ませんでしたが、eギフトであれば友人や会社の同僚、お世話になった方など、住所を知らない相手にもギフトを贈ることが可能です。

ギフトをサプライズで贈りたいのに事前に住所を聞いてしまうとサプライズに気づかれてしまう場合でも、eギフトであれば購入後に受取URLを送るので、気軽にギフトを贈ることができます。

サプライズでプレゼントを贈る際にもぴったりな、相手の住所を知らなくても、気軽にギフトを贈ることができるサービス。

シフレ公式オンラインストアに導入された、eギフトサービス「AnyGift」の紹介でした☆

