nana’s green teaに、ハロウィンの季節にぴったりなスイーツやドリンクが期間限定で登場!

かぼちゃを使ったパフェや、紫いものラテが販売されるほか、季節限定・数量限定フードメニューとして、ふっくら鰻の特別などんぶりが提供されます☆

nana’s green tea「ハロウィンシーズン」メニュー 2024

販売期間:2024年9月1日 〜 10月31日

nana’s green teaに、秋の味覚・かぼちゃや紫いもを使ったハロウィンスイーツが登場!

さらに、季節限定・数量限定フードメニューとしてふっくら鰻の特別などんぶり「鰻の月見まぶし」が販売されます☆

かぼちゃのモンブランパフェ

価格:1,300円(税込)

かぼちゃをふんだんに使用した、ハロウィン気分を盛り上げる秋パフェ。

かぼちゃあんを使用した口あたりなめらかなモンブランクリームと、蜜漬けしたカボチャの角切り、そこにさっぱりとした甘さのソフトクリームが合わさり、かぼちゃをいろいろな組み合わせで味わうことができるパフェです。

グラスの底には、nana’s green tea オリジナルのほうじ茶ゼリーが入っているため、和と洋どちらの味わいも楽しめます。

かぼちゃの甘みとほうじ茶の香ばしさが絶妙にマッチしたグラスデザートです。

かぼちゃのモンブランミニパフェ

価格:780円(税込)

大人気の「かぼちゃのモンブランパフェ」がミニサイズになって登場。

かぼちゃあんを使用した口あたりなめらかなモンブランクリームや、蜜漬けしたカボチャの角切りなど、さまざまなかぼちゃの美味しさはそのままに、ぎゅっとコンパクトに盛り付けられたパフェです。

ほうじ茶ゼリーやミルキーなソフトクリームとの味わいの組み合わせも楽しめます。

お食事の後のデザートや、ちょっとスイーツが食べたい時などにぴったりな一品です。

紫いもラテ

価格:Mサイズ680円・ Lサイズ780円(税込)

秋の味覚・紫いもを使用した紫いもラテ。

紫いもの中でも鮮やかな濃い紫色が特徴の、国産「紫まさり」と「アヤムラサキ」をブレンドし、白あんをベースに、妖しげなハロウィンカラーに仕上げたスイーツドリンクです。

ドリンクの下を彩る濃い紫色は、紫いものソース。

紫いもの味わいを心ゆくまで堪能できる味わいに仕上げられています。

鰻の月見まぶし

価格:1,600円(税込)

販売期間:2024年9月1日 〜 10月27日 ※数量限定

季節限定・数量限定フードメニューとして、nana’s green tea初となる鰻どんぶりがラインナップ。

ふっくらとした鰻の身をシンプルに味わう、贅沢月見どんぶりです。

中央にのせた卵黄が、夜空に浮かぶ満月のような盛り付け。

脂ののった鰻と、甘辛いタレ、卵黄のとろっとしたまろやかさが混ざり合い、まったりとした旨みが口いっぱいに広がります。

お好みで山椒を振ると、爽やかな香りとピリリとした刺激がアクセントに。

日向漬け(たくあん)で食感や塩みを加えても、味わいが変化します。

ちょっと特別な、この季節だけの月見どんぶりです。

秋の味覚を使ったスイーツやドリンク、初の鰻どんぶりが登場。

nana’s green teaの「ハロウィン」メニューは、2024年9月1日より販売開始日です☆

※一部店舗にて販売されない場合があります

