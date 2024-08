俳優のディーン・フジオカが19日、44歳の誕生日を迎えた。同日、インスタグラムに双子の長男&長女、次男から送られた“顔出し”バースデー動画をうれしそうにシェアした。「Happy #44th Birthday! love from Kai, Rin, & Shin」と紹介された動画では、長男・カイくん、長女・リンちゃん、次男・シンくんからそれぞれディーンにメッセージ。最後には3人並んで「Happy Birthday to the “Best Dad in the world!!!”I love you!」と、“投げキッス”しながら父への愛を伝えた。家族仲の良さが垣間見える幸せあふれる投稿に、コメント欄には「最高の子ども達 ディーンパパ幸せ者」「素敵なメッセージ」「感動して涙が出そう」「大きくなりましたね」「かわいい」「シンちゃんはパパにそっくりね」など、さまざまな声が寄せられている。ディーンは2012年にインドネシア人女性と結婚。14年に男女の双子、17年3月に第3子男児が誕生した。