神田カレーグランプリで特別賞受賞！ 福岡で行列ができるカレー店が横浜に初進出（神奈川・日ノ出町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は行列ができる福岡の大人気カレー店が横浜に初進出した店。すでに進出済みの東京では神田カレーグランプリの特別賞を受賞するなど、そのおいしさは折り紙付き。横浜のカレーファン待望のオープンです!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

Rスリランカ YOKOHAMA(神奈川・日ノ出町)

2024年7月25日、横浜市中区の末吉町に「Rスリランカ YOKOHAMA」がオープンしました。

店舗外観 出典:mariannneさん

「Rスリランカ」は福岡で常に行列ができる大人気カレー店。東京・神保町にオープンした「RスリランカTOKYO」は、「神田カレーグランプリ 2023」で「Special Award」を受賞、「食べログ カレー TOKYO 百名店」に選出されるなど、今、注目のカレー店。待望の横浜に、フランチャイズ形式での初出店となります。

白と黄色を基調とした明るい店内 写真:お店から

最寄り駅は京急線の日ノ出町駅、もしくは黄金町駅。どちらから歩いても7分ほどの場所にあります。繁華街から少し離れたエリアにあるのは、地元に愛される店にしたかったから、なのだそう。店内は、窓にはレースのカーテンがかかり、アットホームなカフェのような雰囲気。白い壁には「Rスリランカ」の象徴で、守り神である白象のイラストが描かれています。

席数はカウンター席とテーブル席合わせて10席。明るく清潔感があり、女性一人や家族連れでも入りやすい雰囲気があります。

4種類のメニューがラインアップ 写真:お店から

「Rスリランカ」でいただけるのは、“九州ランカ”と言われるスリランカ料理をアレンジしたココナッツベースのカレー。ココナッツミルクに多種多様なスパイスと野菜をたっぷり入れたカレーで、小麦粉や油脂を使わないのでスープカレーのようにサラサラとしているのが特徴です。

「Rスリランカ」では、このカレーをアッツアツに熱した鉄鍋で提供します。いつまでもできたてのおいしさが続くのも人気の秘密。ココナッツのまろやかさと、ガツンとくるスパイスの味わいにやみつきになる人が続出しています。

「豚肩ロースのステーキカレー」レギュラー(200g)1,500円/ハーフ(100g)1,200円 写真:お店から

一番人気は「豚肩ロースのステーキカレー」。こんがり焼かれた豚のステーキがドーンとのせられたカレーは迫力満点。しっかりと味付けされた軟らかい肩ロースステーキとスパイスの利いたココナッツミルクスープは相性抜群で、ご飯がとまらなくなるおいしさです。

「フライドガーリックシュリンプカレー」1,200円。「豚肩ロースハーフ」400円と「マッシュポテト」200円をトッピング 出典:mariannneさん

クリーミーなカレーは魚介類とも好相性。ガーリックのパンチが利いた「フライドガーリックシュリンプカレー」は女性に人気だそう。豚とエビ、両方楽しみたい人には、それぞれ単品のトッピングが用意されているので、メニューにプラスしてもいいですね。

「ドライカレー&カレー」1,200円 写真:お店から

同店のおすすめは「ドライカレー&カレー」とマッシュポテトの組み合わせ。なめらかな食感で甘みのあるマッシュポテトとスパイシーなドライカレーがよく合います。

ランチのみの営業です 写真:お店から

一口ライスとカレールーのお代わりが無料でできるサービスは横浜店でもそのまま。最後までたっぷりとカレーを楽しめます。

トッピングは9種類あり、辛さも1辛から3辛までの3段階から選べ、自分好みにカレーをカスタマイズできます。「クセになる」「やみつきになる」の声多数の「Rスリランカ」。カレー激戦区、神田でも一目置かれる存在のカレーを食べに出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「豚肩ロースのステーキカレー」ハーフに「スパイス煮たまご」200円をトッピング 出典:hirorin842さん

『「豚肩ロースのステーキカレー」

辛さは2辛(中辛)にしました。



熱々の鉄板皿でカレーが運ばれて来ました。

マジで熱いです(笑)



お肉、ハーフサイズなのに量が多いです!

カレーは辛いのですが、ココナッツミルクのまろやかさも感じます。

う〜ん。大変美味しいです。

癖になる美味しさです』(hirorin842さん)

顔のように盛り付けられているマッシュポテト 出典:mariannneさん

『「フライドガーリックシュリンプカレー(2辛)」

・ベースのカレールゥ

まろやかなココナッツの風味、味わいにじわじわと押し寄せるスパイスのアクセントが最高!!

さらっとしていて、スパイスカレーを食べなれない人でも食べやすく、万人ウケしそうなお味。



・フライドガーリックシュリンプ

大きなプリプリの海老が4尾入っていて、ガーリック臭ぷんぷんでめちゃくちゃ美味!!

ガーリックの風味や炒めた油分がカレーに移ってコクや旨みがアップしておいしい!』(mariannneさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆Rスリランカ YOKOHAMA住所 : 神奈川県横浜市中区末吉町1-21 末吉ビル 1FTEL : 050-5594-1491

文:小田中雅子

The post 神田カレーグランプリで特別賞受賞! 福岡で行列ができるカレー店が横浜に初進出(神奈川・日ノ出町) first appeared on 食べログマガジン.