『ONE PIECE』10th LIMITED Ver.に登場した″海賊狩りのゾロ″のフィギュアが限定復刻
バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「Portrait.Of.Pirates ワンピースNEO-DX ロロノア・ゾロ 10th LIMITED Ver. 【限定復刻版】」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年1月発送予定。
2025年1月発送予定「Portrait.Of.Pirates ワンピースNEO-DX ロロノア・ゾロ 10th LIMITED Ver. 【限定復刻版】」(19,800円)
テレビアニメ『ワンピース』の放送開始25周年と、フィギュアシリーズ「Portrait.Of.Pirates」の20周年を記念して、「10th LIMITED Ver.」に登場した麦わらの一味の戦闘員"海賊狩りのゾロ"が限定復刻版として発売される。
セット内容は、彩色済み完成品フィギュア、専用台座、差し替えパーツ。馴染みの深い手拭と腹巻姿で、和道一文字、雪走、三代鬼徹の三刀もリアルに再現されている。商品サイズは全高約230mm。
(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
2025年1月発送予定「Portrait.Of.Pirates ワンピースNEO-DX ロロノア・ゾロ 10th LIMITED Ver. 【限定復刻版】」(19,800円)
セット内容は、彩色済み完成品フィギュア、専用台座、差し替えパーツ。馴染みの深い手拭と腹巻姿で、和道一文字、雪走、三代鬼徹の三刀もリアルに再現されている。商品サイズは全高約230mm。
(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション