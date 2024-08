ハワイの朝食を中心にカフェメニューやアメリカンメニューが楽しめる「Eggs ’n Things」に、シャインマスカットを使ったメニューが登場!

「シャインマスカットのパンケーキ」と「シャインマスカットと生ハムのオープンサンド」のほか、ドリンクメニューもラインナップされます☆

Eggs ’n Things「シャインマスカットのパンケーキ/シャインマスカットと生ハムのオープンサンド」

販売期間:2024年8月27日(火)〜9月24日(火)

販売店舗:Eggs ’n Things、Eggs ’n Things Coffee全店舗で

Eggs ’n Thingsに、“果実の宝石”シャインマスカットを贅沢に使った期間限定メニューが登場。

「シャインマスカットのパンケーキ」と「シャインマスカットと生ハムのオープンサンド」が販売されます。

さらに、テイクアウトすることもできるドリンクとして「シャインマスカットスカッシュ」もラインナップ☆

シャインマスカットのパンケーキ

価格:2,948円(税込)

テイクアウト:不可

今回が初登場となる「シャインマスカットのパンケーキ」は、大粒のシャインマスカットを贅沢にトッピングしたパンケーキ。

クリーミーで優しい甘さのシャインマスカットクリームとさっぱりとした酸味のレモンミルククリームを重ねています。

ひとくちごとに広がる、上品な甘みと爽やかな食感が楽しめるメニューです。

シャインマスカットと生ハムのオープンサンド

価格:2,145円(税込)

テイクアウト:不可

みずみずしく弾ける甘さのシャインマスカットに、旨みたっぷりの生ハムを組み合わせたオープンサンド。

生ハムの塩味がシャインマスカットの甘みを引き立てる、絶妙なコンビネーションの一品です。

イングリッシュマフィン、モッツァレラチーズ、マッシュポテトとの絶妙なハーモニーを楽しめます。

シャインマスカットスカッシュ

価格:イートイン 715円(税込)/テイクアウト 702円(税込)

ジューシーなシャインマスカットをのせた爽やかな炭酸ドリンクもラインナップ。

爽やかな甘みのシャインマスカットが、炭酸が弾けるスカッシュで堪能できます。

“果実の宝石”シャインマスカットを贅沢に使ったメニュー3品が登場。

Eggs ’n Thingsにて2024年8月27日より販売される「シャインマスカットのパンケーキ」と「シャインマスカットと生ハムのオープンサンド」「シャインマスカットスカッシュ」の紹介でした☆

