À±Ìî¿Ç·¤«¤é¸«¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡µÕÅ¾£Á¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¸ì¤Ã¤¿
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï£¸·î15Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤«¤é£´Ï¢¾¡¤â¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º·÷Æâ¤Ç¤¢¤ë£³°Ì¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Þ¤Ç£¸¥²¡¼¥àº¹¡Ê£¸·î18Æü»þÅÀ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤È¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤é¤¯¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢°úÂà¸å¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤¿À±Ìî¿Ç·»á¤Ë¡¢¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤ä´¬¤ÊÖ¤·¤Î¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
º£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿»³²¼¡Êº¸¡Ë¤È¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Ç£²ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¿ùËÜ¡Ê±¦¡Ë photo by Sankei Visual
¡½¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï£··îÃæ½Ü¤«¤é£¸·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢10Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
À±Ìî¿Ç·¡Ê°Ê²¼¡§À±Ìî¡Ë¡¡Ã±½ã¤ËÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤º¤Ò¤È¤Ä¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö£°ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÎÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö£±¡¢£²ÅÀ¤Ï¼è¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£²Ã¤¨¤ÆµÜ¾ëÂçÌï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»³ËÜÍ³¿¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬È´¤±¤¿·ê¤ò¼«Ê¬¤¬Ëä¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤Ä¤é¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»³ºêñ¥°ìÏºÅê¼ê¡¢±§ÅÄÀîÍ¥´õÅê¼ê¤ÎÉÔºß¤âÄË¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
À±Ìî¡¡¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÉÔºß¤ÏÄË¤¤¤Ç¤¹¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Î¸ÅÅÄÅçÀ®Î¶¤ä»³ÅÄ½¤µÁ¤é¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ñ¥°ìÏº¤ä±§ÅÄÀî¤¬ËÜÍè¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤»¤ì¤ÐÈ×ÀÐ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë±§ÅÄÀî¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Î"²Ð¾Ã¤·Ìò"¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æ¯¤¤ò¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤ã·Æ£¶Á²ð¤äº´Æ£°ìËá¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Î郄ÅçÂÙÅÔ¤é¤¬¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åê¤²¤µ¤»¤Æ¤â£µ²ó¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÏËüÁ´¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÂÇÀþ¤¬ÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤¬²æËý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅêÂÇ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡½¡½ºòÇ¯¤ÏÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤»þ¤â¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À±Ìî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢½ªÈ×¤Î¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£ÀèÈ¯¤ÎÃì¤È¤·¤Æ·×»»¤·¤Æ¤¤¤¿Åì¹¸Ê¿¤Ï±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤Î¤Çº£µ¨¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»³²¼½ØÊ¿Âç¤¬¸í»»¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÀèÆü¤Î¡Ê£¸·î18Æü¤Î¡ËÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤ä¤Ã¤Èº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤Î¾õÂÖ¤¬¤·¤Ð¤é¤¯¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀèÈ¯¤Ç¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤â¡¢Åê¤²¤¿»î¹ç¤Ï¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¡Úº£Ç¯¤Î»³²¼½ØÊ¿Âç¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ëÍýÍ³¤È²þÁ±ºö¡Û
¡½¡½»³²¼Åê¼ê¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¤Ò¤È¤Þ¤ï¤êÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À±Ìî¤µ¤ó¤ÏÅö½é¤«¤é¤½¤Î±Æ¶Á¤òÃí»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
À±Ìî¡¡ËÍ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÎ¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤ÉôÊ¬¤È¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤ÉôÊ¬¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÃæ³ÀÀ¬°ìÏº½ä²ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤é¤¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
¡½¡½¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡©
À±Ìî¡¡º£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£ÁÀ¤Ã¤Æ¹â¤á¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â"È´¤±¤Æ"¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¹â¤á¤ò¿¶¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢´ËµÞ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë´¶¤¸¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤ä¥«¡¼¥Ö¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤±¤Ã¤³¤¦Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡µå¤¬¹â¤¤Í×°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¾åÂÎ¤¬¾¯¤·¹â¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤È¡¢ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤ÆÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÓ¤¬¾¯¡¹²£¿¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é150¥¥íÂæÃæÈ×¤ÎµåÂ®¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ï¤ê¤Ë¡¢¸«ÀÚ¤é¤ì¤ë¤·Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÂÎ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉôÊ¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡©
À±Ìî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¥Û¡¼¥à¤Þ¤Ç¤Î18.44m¤Îµ÷Î¥¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡½¤Ï¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Öµå¤ÏÂ®¤¤¤±¤É¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²ò·èºö¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡©
À±Ìî¡¡¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢µå¿ô¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ"Åê¤²¤ëÂÎ"¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥é¥½¥óÁª¼ê¤Ç¤â¥Ö¥¯¥Ö¥¯¤È¤·¤¿ÂÎ¤Ç¤Ï42.195km¤òÁö¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¿¤¯¤µ¤óÁö¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ¤¬¹Ê¤é¤ì¤Æ¡¢Áö¤ì¤ëÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÍ¤é¤¬¸½Ìò¤Îº¢¤ÏÅê¤²¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡Ö·¿¡×¤òºî¤ê¡¢Åê¤²¤ë»þ¤Î¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÅê¤²¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢Åê¤²¤ë¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åê¤²¤ëÆ°ºî¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÂÎ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ÖÂÎ¤Î¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬¼ÙËâ¤À¤Ê¡×¤È¤«µ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ÇÅê¤²¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢½ÕÀè¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤À¤¤¤Ö¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
À±Ìî¡¡Åê¤²¤ë»þ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ïº£µ¨¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¤ÎÊÑ²½¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤ËºîÍÑ¤·¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»î¹ç½øÈ×¤ÏÀ©µå¤òÍð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¤ÀµÅÀ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡£²¿¤è¤ê¤â£±¾¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Ç¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¡¢¿¹¤ä¿ùËÜ¤â¥«¥®¤Ë¡Û
¡½¡½£¸·î17Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤ÏµÜ¾ëÅê¼ê¤¬£·²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î£´¾¡ÌÜ¡£¤Þ¤¿¡¢°éÀ®½Ð¿È¤Î£²Ç¯ÌÜ¡¦ºÍÌÚ³¤æÆÅê¼ê¤Ï16Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¥×¥í½éÀèÈ¯¤·¡¢£µ²ó£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤ÈÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
À±Ìî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢ºÍÌÚ¤äã·Æ£¡¢º´Æ£¡¢郄Åç¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ï¡Ö£¹²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢£µ²ó¡¢£¶²ó¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤¬Åê¤²¤ë»î¹ç¤Ç¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎËç¿ô¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ëµÜ¾ë¤Î¼¡¤Î»î¹ç¤Ï¼ã¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÀèÈ¯¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½çÈÖ¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½CS·÷Æâ¤Ç¤¢¤ë£³°Ì¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Þ¤Ç£¸¥²¡¼¥àº¹¡£¤³¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
À±Ìî¡¡µÜ¾ë¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶¡¢ÅÄÅèÂç¼ù¡¢Á¾Ã«Î¶Ê¿¤Î£´¿Í¤¬¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¡ÊÀèÈ¯Åê¼ê¤¬£¶¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤òÅê¤²¡¢¼«ÀÕÅÀ£³°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¡Ë¤Î»î¹ç¤ò¤¤¤«¤Ëºî¤ì¤ë¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¿¹Í§ºÈ¤¬¥«¥®¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï´°¤Ú¤¤Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â½Ð»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´Å¤¤µå¤òÂª¤¨¤ë³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Èà¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤«¤ËÁö¼Ô¤ò¤¿¤á¤é¤ì¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤È¡¢¡Ê£¸·î18Æü¤Î¡ËÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¿ùËÜÍµÂÀÏº¤¬£²ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¥Ù¥ó¥Á¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¿¹¤Î¸å¤í¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÂÇÀþ¤Ë¸ü¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¿¹¤È¾¡Éé¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡½¡½£Á¥¯¥é¥¹¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ï¢¾¡¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
À±Ìî¡¡»Ä¤ê»î¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Âç·¿Ï¢¾¡¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Â¾ÎÏËÜ´ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬Â¾¥Á¡¼¥à¤Î¾õÂÖ¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤«¤È¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¾¡Î¨¤ò£µ³ä¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È£Á¥¯¥é¥¹¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºòÇ¯¶¯¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤â¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¿Ø¤Ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤òÈÔ²ó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¾¡¤Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Á´°÷¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
À±Ìî¿Ç·¡Ê¤Û¤·¤Î¡¦¤Î¤Ö¤æ¤¡Ë
1983Ç¯¡¢°°Àî¹©¶È¹â¹»¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤ÇºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ËÆþÃÄ¡£1987Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°£±°Ì¤Î£¶´°Éõ¤òµÏ¿¤·¤Æ11¾¡¤òµó¤²¤ë³èÌö¡£°Ê¹ß1997Ç¯¤Þ¤Ç11Ç¯Ï¢Â³¤Ç£²·å¾¡Íø¤òµó¤²¡¢1995Ç¯¡¢96Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¹×¸¥¡£2000Ç¯¤ËFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£ÄÌ»»¾¡Íø¿ô¤Ï176¾¡¡¢2000»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2002Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢2006Ç¯¤«¤é09Ç¯¤Þ¤Çºå¿À¤ÎÆó·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢2010Ç¯¤«¤é17Ç¯¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£2018Ç¯¤«¤é¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£