モンクレールから2024年秋冬の新作フットウエアが登場。自然に着想を得た4色のカラーリングで構成

2024年秋冬シーズン、モンクレールはアイコニックなトレイルグリップファミリーを拡大し、Trailgrip Apex GTXとTrailgrip Chalet GTX の 2 つの新デザインを発表します。Courtesy of MONCLER今シーズンは、ハイキングに最適なスニーカーやブーツ、アフタースキーのスタイル、軽量化されたランナーも再登場し、自然に着想を得たフォレストグリーン、デザートサンド、ボルカニックブラック、ラピスブルーの特徴的な4色のカラーリングで構成されています。

Courtesy of MONCLERラグジュアリーな素材と実用的な機能を融合させることで、登山でのすべての歩みが考慮されたような、さらなる高みを目指した上質なデザインを生み出しています。新作のTrailgrip Apex GTXは、オリジナルのスニーカーをさらに昇華させ、スエードや質感のあるレザーなどの素材を使用し、よりミニマルなアッパー構造と組み合わせることで、山での機能性を都会の洗練さと融合させたデザインになっています。Courtesy of MONCLERTrailgrip Chalet GTX は、手触りの良い人工皮革と防水性に優れたGORE-TEX素材を採用し、従来のTrailgrip AprèsHigh ブーツにボルカニックブラックのナイロンラケ素材を施したゲレンデ後のアクティビティ向けのブーツです。Courtesy of MONCLERTrailgrip Lite2 は、暖かい季節の屋外でのアクティビティ向けにデザインされ、オリジナルのTrailgripより25%軽量化されています。ストレッチリップストップナイロン素材に滑らかなブルーのスエード素材が加えられることで、スタイルの軽やかさを損なうことなく、より洗練された印象になっています。定番のTrailgrip ソールは、どのスタイルにも欠かせません。革新的な4層構造で作られた特徴的な4.5cmのソールは、Vibram MEGAGRIPトレッドとバルカナイズドラバーで構成され、EVAミッドソールがフォームの柔らかさと極上の履き心地を実現しています。この層の間には、ステップを支え、反発を助けるカーボンファイバー・プレートが配置されています(この補強材は、よりレジャー向けのApresとChaletには採用されていません)。また、それぞれのモデルにはOrtholiteインソールが搭載され、この耐久性のある圧縮技術により、長時間にわたって極上のクッション性を感じることを可能にします。Courtesy of MONCLERモンクレールが提供する実用的なラグジュアリーシューズの頂点に立つTrailgripは、公園から山頂まで完璧に駆け巡る旅のために作られています。発売日:8月20日(火)販売店舗: 一部の国内モンクレールブティック、オフィシャルECサイト、主要セレクトショップメンズ: https://bit.ly/4cikH2vウィメンズ: https://bit.ly/4chV15O問い合わせ先:モンクレール ジャパン0120-938-795