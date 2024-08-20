STAYC、日本4thシングルを明日発売！「MEOW」MVがYouTubeプレミア公開決定

“全員センター級”のビジュアルが話題のガールズグループSTAYCの4作目の日本シングルとなる「MEOW/Cheeky Icy Thang-Japanese Ver.-」の発売を記念して、明日8月21日（水）午前0時に「MEOW」のミュージックビデオをYouTubeでプレミア公開することが決定した。タイトルの「MEOW」（ミャウ）は、英語で猫の鳴き声を表す言葉で、その名の通り、先立って公開されたソロティザーでメンバーは、子猫をイメージさせるキュートなポーズなどを見せた。

また、今回のミュージックビデオは、彼女たちにとって初となる日本で撮影された作品となっており、いよいよその全貌が明らかになる。現在STAYCは来日中で、先週8月18日（日）に兵庫県・西宮からスタートした初の全国7ヶ所でのイベントを開催している。

■商品概要

STAYC 日本4thダブルASideシングル「MEOW/Cheeky Icy Thang-Japanese Ver.-」

2024年8⽉21⽇（⽔）発売



●初回限定盤 UPCH-89573（CD＋DVD＋Booklet28P）

価格：3,300円（税込）

＜収録曲＞

M-1.MEOW

M-2.Cheeky Icy Thang -Japanese Ver.-

・ジャケ表1：集合写真A

・仕様：2discマルチトールケース

・DVD収録内容：MEOW MV＆Jacket Shooting Behind The Scenes（Approx 20min.）

・封入特典：トレカ絵柄A Ver.全18種（メンバー各3種）ランダム3枚封入



●通常盤（初回プレス盤）UPCH-89574（CD＋Booklet12P）

価格：1,800円（税込）

＜収録曲＞

M-1.MEOW

M-2.Cheeky Icy Thang -Japanese Ver.-

M-3.MEOW -Remix Version

・ジャケ表1：集合写真B

・仕様：1discジュエルケース

・封入特典：トレカ絵柄B Ver.全12種（メンバー各2種）ランダム1枚封入



●Solo盤 価格：1,650円（税込）

・SUMIN盤 UPCH-89575

・SIEUN盤 UPCH-89576

・ISA盤 UPCH-89577

・SEEUN盤 UPCH-89578

・YOON盤 UPCH-89579

・J盤 UPCH-89580



＜収録曲＞

M-1.MEOW

M-2.Cheeky Icy Thang-Japanese Ver.-

・CDのみ（ピクチャーレーベル仕様）

・ジャケ表1：各メンバービジュアル

・仕様：マキシケース仕様

・封入特典：トレカ絵柄C Ver.各メンバー3種の内ジャケットと同じメンバー2枚ランダム封入



■イベント概要

STAYC初の全国7ヶ所CD購⼊者イベント

＜今後のスケジュール＞

●2024年8⽉22⽇（⽊）18:00

会場：イオンモール京都桂川・1F⽵の広場



●2024年8⽉23⽇（⾦）18:00

会場：アスナル⾦⼭・明⽇なる！広場



●2024年8⽉24⽇（⼟）18:00

会場：イオンモール幕張新都⼼・グランドモール1F「グランドスクエア」



●2024年8月25日（日）OPEN 13:30 / START 14:00（予定）

会場：タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO



■関連リンク

STAYC 日本公式X