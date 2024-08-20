STAYC、日本4thシングルを明日発売！「MEOW」MVがYouTubeプレミア公開決定
タイトルの「MEOW」（ミャウ）は、英語で猫の鳴き声を表す言葉で、その名の通り、先立って公開されたソロティザーでメンバーは、子猫をイメージさせるキュートなポーズなどを見せた。
現在STAYCは来日中で、先週8月18日（日）に兵庫県・西宮からスタートした初の全国7ヶ所でのイベントを開催している。
■商品概要
STAYC 日本4thダブルASideシングル「MEOW/Cheeky Icy Thang-Japanese Ver.-」
2024年8⽉21⽇（⽔）発売
●初回限定盤 UPCH-89573（CD＋DVD＋Booklet28P）
価格：3,300円（税込）
＜収録曲＞
M-1.MEOW
M-2.Cheeky Icy Thang -Japanese Ver.-
・ジャケ表1：集合写真A
・仕様：2discマルチトールケース
・DVD収録内容：MEOW MV＆Jacket Shooting Behind The Scenes（Approx 20min.）
・封入特典：トレカ絵柄A Ver.全18種（メンバー各3種）ランダム3枚封入
●通常盤（初回プレス盤）UPCH-89574（CD＋Booklet12P）
価格：1,800円（税込）
＜収録曲＞
M-1.MEOW
M-2.Cheeky Icy Thang -Japanese Ver.-
M-3.MEOW -Remix Version
・ジャケ表1：集合写真B
・仕様：1discジュエルケース
・封入特典：トレカ絵柄B Ver.全12種（メンバー各2種）ランダム1枚封入
●Solo盤 価格：1,650円（税込）
・SUMIN盤 UPCH-89575
・SIEUN盤 UPCH-89576
・ISA盤 UPCH-89577
・SEEUN盤 UPCH-89578
・YOON盤 UPCH-89579
・J盤 UPCH-89580
＜収録曲＞
M-1.MEOW
M-2.Cheeky Icy Thang-Japanese Ver.-
・CDのみ（ピクチャーレーベル仕様）
・ジャケ表1：各メンバービジュアル
・仕様：マキシケース仕様
・封入特典：トレカ絵柄C Ver.各メンバー3種の内ジャケットと同じメンバー2枚ランダム封入
■イベント概要
STAYC初の全国7ヶ所CD購⼊者イベント
＜今後のスケジュール＞
●2024年8⽉22⽇（⽊）18:00
会場：イオンモール京都桂川・1F⽵の広場
●2024年8⽉23⽇（⾦）18:00
会場：アスナル⾦⼭・明⽇なる！広場
●2024年8⽉24⽇（⼟）18:00
会場：イオンモール幕張新都⼼・グランドモール1F「グランドスクエア」
●2024年8月25日（日）OPEN 13:30 / START 14:00（予定）
会場：タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO
■関連リンク
STAYC 日本公式X