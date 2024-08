品川プリンスホテル クラブeXにて「パペットミュージカル すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ」を公演!

『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』の世界が人形劇で楽しめる、「すみっコぐらし」初の舞台化作品です。

品川プリンスホテル クラブeX「パペットミュージカル すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ」

撮影:佐藤 薫

チケット料金:

・なかよし席(枡席):1区画15,600円(税込)

・ピクニック席(桟敷席):大人7,800円(税込)、子ども4,500円(税込)

・いす席:大人7,800円(税込)、子ども4,500円(税込)

公演期間:2024年8月16日(金)〜9月1日(日)

※8月20日(火)、8月26日(月)は休演日

原作:映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ

脚本・演出:川本成

音楽・音楽監督:西山宏幸

人形製作:人形劇団ひとみ座アトリエ

登場キャラクター:しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげ、えびふらいのしっぽ、たぴおか、ふろしき、ざっそう、にせつむり、おばけ、ひよこ?

キャスト:

松本美里、高橋奈巳、鈴木裕子、松本幸子(人形劇団ひとみ座)、千田阿紗子、青山祥子、江見ひかる、青山瑠里、横田剛基、池田航汰、川島夕空・新津ちせ(Wキャスト)、石田隼

すみっこ楽団:

・Conductor/Bass:西山宏幸

・Keyboard/Accordion:佐々木憲

・Guitar:おーたこーじ

・Drums:津田北斗

・Violin:小寺里枝

劇場:品川プリンスホテル クラブeX

サンエックスより2012年に発表され、2019年度「日本キャラクター大賞」グランプリを受賞するなど、愛らしさと親しみやすさで誕生から10年超えてもなお大人から子どもまで愛される大人気キャラクター「すみっコぐらし」

そんな「すみっコ」たちが2024年夏、初めて舞台へとやってきました!

原作は「すみっコぐらし」初の映画化作品で、日本中をあたたかな感動でつつんだ話題作『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』です。

撮影:佐藤 薫

舞台で「すみっコ」たちと共演をするのは、NHK Eテレの教育エンターテイメント番組『みいつけた』で4年に渡り3代目スイちゃん役を務め、子どもたちからの絶大な人気を誇る川島夕空さん。

そして音楽ユニット「Foorin」のメンバーとして「NHK紅白歌合戦」へ出演、高い演技力が評価され映画やドラマなどで活躍する新津ちせさんのWキャストとなっています。

加えて「Dr.STONE THE STAGE -SCIENCE WORLD-」にて「ドクタロー」役を演じ、子どもたちからの支持も熱い実力派俳優、石田隼さんも出演。

さらに『ひょっこりひょうたん島』で知られ、近年では国外へも活動の拠点を拡げる人形劇の専門劇団「人形劇団ひとみ座」、そして「すみっこ楽団」による素敵な生演奏が物語に華を添えます☆

「すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ」あらすじ&舞台化のようす

撮影:佐藤 薫

ある日、「すみっコ」たちがお気に入りのおみせ「喫茶すみっコ」の地下室で、古くなった一冊のとびだす絵本をみつけるところから物語が始まります。

その不思議な絵本に突如吸い込まれる「すみっコ」たち。

絵本の世界で、どこからきたのか、自分がだれなのかもわからないひとりぼっちの「ひよこ?」に出会います。

「ひよこ?」のおうちを探すために、「すみっコ」たちがひとはだ脱ぐことに。

撮影:佐藤 薫

絵本に吸い込まれた「すみっコ」たちは、さまざまな名作の世界に。

かわいらしい「人魚姫」の衣装に身を包んだ「とかげ」や、

撮影:佐藤 薫

「マッチ売りの少女」になった「しろくま」、

撮影:佐藤 薫

なかよしの「えびふらいのしっぽ」といっしょに「赤ずきん」の世界に来た「とんかつ」、

撮影:佐藤 薫

「アラビアンナイト」のかっこいい衣装を着た「ぺんぎん?」、

撮影:佐藤 薫

はずかしがりやの「ねこ」は「桃太郎」の世界に。

さまざまな絵本の世界で冒険をします。

撮影:佐藤 薫

「にせつむり」や「たぴおか」など、おなじみの「みにっコ」たちも大活躍!

撮影:佐藤 薫

絵本の世界をめぐる、「すみっコ」たちの旅にワクワクが止まらない舞台となっています☆

チケット情報

座席は、「なかよし席(枡席)」「ピクニック席(桟敷席)」「いす席」のお子さまに合わせた3パターンが登場。

安心して観劇を楽しめます。

また、来場者特典として「オリジナルほこりうちわ」と「オリジナルチケット」をプレゼント!

うちわは、片面4パターンあります。

なかよし席(枡席)

価格:15,600円(税込)

1区画:120cm×100cm

ステージ正面もっとも前方にある「なかよし席」は、1区画ごとの販売の枡席です。

1区画、大人と子ども問わず、膝上観劇も含めて最大3名まで座ることができます。

カーペットが敷いてあり、靴を脱いで座れるので、小さなお子さま連れでも利用しやすい席です。

※お子さま同伴の方限定。ただし、平日の最終回と全回通して当日券はどなたでも購入可能です

※同行者全員が揃ってから、入場してください

ピクニック席(桟敷席)

価格:大人7,800円(税込)、子ども4,500円(税込)

1区画:70cm×100cm

「なかよし席」ブロックの後方にある「ピクニック席」も、カーペットを敷いた席です。

靴を脱いで、ゆったりと観劇できます。

※公演当日に3歳以上のお子さまはチケットが必要です

※保護者1名につき、2歳以下のお子さま1人まで膝上観劇可能。ただし、席が必要な場合は2歳以下でもチケットが必要です

いす席

価格:大人7,800円(税込)、子ども4,500円(税込)

客席サイドブロック、センター後方ブロック、ベンチシート、2階バルコニー席含む場所にあります。

椅子に座って観劇したい方におすすめです!

※公演当日に3歳以上のお子さまはチケットが必要です

※保護者1名につき、2歳以下のお子さま1人まで膝上観劇可能。ただし、席が必要な場合は2歳以下でもチケットが必要です

※席の場所によって、舞台の一部が見えづらい場合があります

※子どもチケットは小学生以下のお子さまが対象です

キャスト コメント

川島夕空さん

今回が人生初めての舞台、ミュージカルの出演です。

生で歌うことも初めてなので色んな不安を感じていますが、これまで皆さんと一生懸命、稽古をしてきました。

この間、緊張していた時に演出の川本成さんから「みんながいるから大丈夫」とおっしゃっていただいて心強かったので、皆さんと一緒に初めてのミュージカルを頑張りたいと思います!

喋れないすみっコたちの感情を私たちキャストが代わりに伝える役割を担っているので、すみっコの気持ちがお客様に伝わりやすいように、ちゃんとそのすみっコの表情などを見ながらお芝居することを心がけています。

新津ちせさん

人形劇団ひとみ座さんが操演するパペットのすみっコたちが命を吹き込まれたかのような、いきいきとしたお芝居で「今、ここにすみっコたちがいる」という舞台ならではのライブ感を体感できると思います!

本当にかわいいパペットたちと、優しくて楽しいひとみ座の皆さんと石田さん、川島さんと楽しいミュージカルができたと思いますので、ぜひたくさんの方に観ていただきたいです。

石田隼さん

たくさんの方々に愛されている「すみっコぐらし」のファンの皆様が今回のミュージカルは「大人も観に行っても良いのかな?」と思われているようなSNSのコメントを見かけています。

キッズプロジェクトではありますが、老若男女、全世代の方が楽しめるミュージカルを演出の川本さんと僕たちは目指してきました!

ぜひ劇場に来て、一緒に体験していただいて「すみっコたちのなかまになってね」と伝えたいです。

大人も楽しみたい、夏休みの思い出づくりにもぴったりの「すみっコぐらし」の人形劇!

「パペットミュージカル すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ」は、「品川プリンスホテル クラブeX」にて、2024年8月16日(金)から9月1日(日)までの公演されます。

©️ 2019日本すみっコぐらし協会映画部/日本すみっコぐらし協会演劇部

