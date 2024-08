化粧品ブランド「クリニーク」にて実施されている、2024年に誕生50周年を迎えたサンリオキャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションキャンペーン。

スペシャルコラボグッズの第2弾として、白衣姿の「ハローキティ」をデザインしたぬいぐるみポーチが登場します☆

クリニーク「ハローキティ」コラボレーションキャンペーン「HELLO! CLINIQUE」第2弾

期間:2024年8月21日(水)〜9月30日(月)

展開予定店舗:全国百貨店 クリニーク コーナー

プレゼント条件:クリニーク製品を13,200円(税込)以上購入された方

「HELLO! CLINIQUE」をコンセプトに、2024年に誕生50周年を迎えたサンリオのキャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションキャンペーンを実施している、皮膚科学から生まれた化粧品ブランド「クリニーク」

約半世紀にわたり一人ひとりの肌に寄り添い、健康で美しい肌を提案してきたクリニークと、同じく半世紀にわたり世界中に「カワイイ」と「なかよく」を届け続けてきた「ハローキティ」

クリニークが持つ、”世界中の女性たちの毎日の前向きな気持ちを後押ししたい“という想いが一致して実現したコラボレーション企画です。

第2弾では、「ハローキティ」スペシャルコラボアイテムとしてぬいぐるみポーチが登場。

ハローキティがクリニークのラボ コート(白衣)を羽織っている限定デザインの立体型チェーン付きポーチです。

頭にはクリニークカラーのリボンも付いています。

白衣の背中には、クリニークのロゴと、「ハローキティ」50周年のロゴがデザインされています。

背中のファスナーを開けるとリップなどの小物を収納することができます。

横向きで座っているポーズは「ハローキティ」がデビューした際のポーズ。

50周年へのリスペクトも込められたデザインです☆

百貨店購入者対象 ハローキティ プレゼントキャンペーン

コラボレーション期間中に、全国百貨店でクリニーク製品を13,200円(税込)以上購入した方の中から抽選で、10名様に限定デザインの2Lサイズの「ハローキティ」ぬいぐるみをプレゼント。

インパクトのあるビッグサイズのぬいぐるみです。

※参加方法は、クリニーク コンサルタントに確認ください

Summer Clinique “Bihada” Lab Event 夏のクリニーク美肌ラボ イベント

イベント開催予定:

・8月29日(木) 〜 9月4日(水) 渋谷スクランブルスクエア

・9月4日(水) 〜 9月10日(火) あべのハルカス近鉄本店

・9月5日(木) 〜 9月11日(水) 京王百貨店 新宿店

・9月25日(水) 〜 9月30日(月) ジェイアール名古屋タカシマヤ

一部店舗ではコラボ限定イベントを順次展開しています。

イベントでは、「ハローキティ」コラボの「スペシャルリボンくじ」も設置予定。

また、製品を体験し、クリニークカラーのリボンくじを引くと、ステッカーが当たるチャンスも。

さらに、クイック肌診断にて「ハローキティ」コラボ限定の診断カルテをゲットできます。

イベント開催中の一部日程では、「ハローキティ」と写真撮影などができるグリーティングも実施される予定です。

Instagram限定デザインGIFスタンプ

検索ワード:helloclinique、 cliniqueJP、 キティコンサルタント、 clinique

Instagramに、クリニークカラーがかわいい「ハローキティ」コラボ限定デザインのGIFスタンプが登場!

クリニークのアイテムを持っているデザインや、「HELLO! CLINIQUE」のデザインが展開されています。

クリニークと「ハローキティ」のコラボレーション第2弾。

白衣を着た「ハローキティ」のぬいぐるみポーチをゲットできます。

2024年8月21日(水) 〜9月30日(月)の期間、全国の百貨店のクリニークコーナーにて開催されます☆

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651479

※スペシャルアイテム第1弾・第2弾は商品がなくなり次第、終了となります

※コラボ アイテム単体での販売・予約はありません

※ぬいぐるみポーチは公式オンラインショップの販売はありません

※予定は予告なく変更される場合があります

