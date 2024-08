“実の兄妹デュオ”AKMU、「サマソニ」での日本初パフォーマンスが成功！あいみょんのカバーステージも披露

AKMUが「SUMMER SONIC」に出演した。

AKMUが日本最大の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC」での初パフォーマンスを成功的に終えた。

AKMUは8月17日、千葉・ZOZOマリンスタジアムと幕張メッセで開催された「SUMMER SONIC 2024」のパシフィックステージに上がった。楽しさとしっとりした雰囲気を行き来する多彩なセットリストを構成し、バンドライブとともに躍動感あふれる舞台を披露し、会場を盛り上げた。

(写真=YGエンターテインメント)

「SUMMER SONIC」は日本でトップクラスの歌手はもちろん、世界的なミュージシャンが参加する大規模な音楽フェスティバル。AKMUは今回の「SUMMER SONIC」が日本での初の公式パフォーマンスだった。

これまで多くのフェスティバルを通じて、“フェスティバル強者”の修飾語を獲得してきた彼らの出演は、公演前から観客の期待を高めた。SNSには「日本でAKMUの公演が見られるなんて!」という期待あふれる投稿とサウンドチェックの映像が相次いで上がったりも。

『Hey kid, Close your eyes』でオープニングを開けたAKMUは、会場を幻想的なハーモニーで包み込んだ。続けて、『DINOSAUR』『How can I love the heartbreak, you're the one I love』『Give Love』『Last Goodbye』をバンドバージョンに編曲し、強烈なオープニング曲から叙情的なバラードまで高品格のライブをプレゼントした。また、ダンスチャレンジ動画でブームを巻き起こし、グローバルに愛された『Love Lee』では会場の雰囲気が最高潮となった。

ファンとコミュニケーションをとる姿も印象的だった。

イ・チャンヒョクとイ・スヒョンは日本語の実力を披露し、舞台の合間にファンと近くで交流を取り、特有の愉快なトークで楽しさを加えた。

フィナーレは、あいみょんの『君はロックを聴かない』のカバーステージだった。

会場いっぱいに響き渡るイ・スヒョンの声とイ・チャンヒョクの感覚的なギター演奏は、原曲と変わった魅力を披露しながら観客の心に深く入り込み、深い余韻を残した。

(写真=YGエンターテインメント)

なお、AKMUは今年上半期、韓国の10都市で17公演を行った大規模ツアー「AKMU 2023〜2024 CONCERT TOUR[AKMUTOPIA]」とソウル・KSPO DOMEで開かれた「2024 AKMU 10th ANNIVERSARY CONCERT [10VE]」を成功させた。