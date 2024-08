どこにいても暑くて、なにもやる気が出ない…。そんなときに使える便利なアイテムが知りたくありませんか? 今回は、100円・300円グッズのマニアや広報がおすすめする、即効性のある冷感グッズをご紹介します。プチプラアイテムを活用して、上手に涼みましょう!

家の中にいても暑い…そんなときはこれがおすすめ!

家の中で感じる暑さを解消してくれるアイテムをご紹介します。

●家事のときも瞬間冷却パックを。身につけてバテ防止

たたくと一瞬で冷たくなる冷却パック。

「お出かけやスポーツのときの熱中症対策としても便利です」(shigepy_さん)。

3COINSのものは、使用後に冷凍庫に入れておけば保冷剤として繰り返し使用可能。

・3COINS 瞬間冷却パック3個セット 各約14×9×厚さ1.8cm ¥330

●スースー感が気持ちいいクールボディソープ

ひんやりとした爽快感が続くボディソープ。

「扇風機の風に当たると肌がスースーするので、気持ちよく眠れます」(shigepy_さん)

・ダイソー COOL BODYSOAP 詰替用 250mL ¥110

暑くて出かけるのがおっくう…そんなときはこれがおすすめ!

暑さで外出がおっくうなときに便利なグッズを見てみましょう。

●冷感ソックスで靴の中の蒸れを解消

通常の接触冷感生地に比べ、冷たさを感じる数値が高い生地でつくられた機能性ソックス。

「甲部分はメッシュ生地になっていて、通気性もよく蒸れにくいです」(3COINS広報)

・3COINS 超冷感スニーカーソックス 黒・白 各23〜25cm対応 ¥330

●お出かけが快適になるシャツスプレー&ボディミスト

衣類がひんやりするスプレーと、汗ばむ肌がさっぱりするミスト。

「スプレーは汗をかきやすい脇や背中などに使用すると効果的。ミストはさわやかな香りで気分もリフレッシュします」(3COINS広報)

・右/3COINS and us クールボディミスト50mL ¥550

・左/3COINS and us クールシャツスプレー(衣類用)50mL ¥550

※この特集で紹介したアイテムは、撮影時に各店舗で販売されていたアイテムです。本誌発売時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。サイズはとくにお断りのない場合は縦×横の順に表記しています。