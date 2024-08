「築地銀だこ」に「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」とコラボレーションした「一平ちゃん夜店の焼そば味 たこ焼」が登場!

別添えの「一平ちゃんオリジナル からしマヨネーズ」が、特製「一平ちゃん夜店の焼そば風ソース」の旨さを引き立てます☆

築地銀だこ「一平ちゃん夜店の焼そば味 たこ焼」

価格:1舟8個入り 734円(税込)

発売日:2024年8月28日(水)

販売店舗:全国の「築地銀だこ」店舗

※一部店舗を除く

明星食品より販売されている、鉄板で焼いたような香ばしいソースと、オリジナル からしマヨネーズが特徴の、25年以上愛されているロングセラーカップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」

そんな「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 」と「築地銀だこ」とコラボレーション企画が始動!

第1弾として「一平ちゃん夜店の焼そば」を “銀だこのたこ焼” で表現した「一平ちゃん夜店の焼そば味 たこ焼」が数量限定で販売されます。

今回のコラボたこ焼専用ソースとして開発された、特製「一平ちゃん夜店の焼そば風ソース」の上に、シャキシャキの九条ねぎをたっぷり乗せ、サクサク食感がアクセントのイカ天かすをトッピング。

最後に別添えの「一平ちゃんオリジナル からしマヨネーズ」をかけて食べるたこ焼きです。

別添えの「オリジナル からしマヨネーズ」は、一平ちゃん夜店の焼そばと同じものです。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」が2024年7月にリニューアルし、一平ちゃんの代名詞である「オリジナル からしマヨネーズ」のコクもアップ!

ソースの味をさらに引き立てます。

風味や味の再現性を追求した「築地銀だこ」と「一平ちゃん夜店の焼そば味」コラボたこ焼!

「一平ちゃん夜店の焼そば味 たこ焼」は、全国の「築地銀だこ」店舗にて、2024年8月28日(水)より数量限定で登場です。

