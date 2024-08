タカラトミーが展開する「リカちゃん」と、インテリアショップ「Francfranc(フランフラン)」とコラボレーションした「インテリアコーディネート(Francfrancコラボ)」シリーズが場!

Francfrancで実際に販売されている家具や壁紙、エプロンなどが「リカちゃん」サイズで展開されます☆

タカラトミー「リカちゃん」インテリアコーディネート(Francfrancコラボ)

発売日:2024年9月28日(土)

販売店舗:全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」など

タカラトミーより、「リカちゃん」とインテリアショップ「Francfranc(フランフラン)」がコラボレーションした「インテリアコーディネート(Francfrancコラボ)」シリーズが登場!

ルームや家具、ドールなど5種類と2種類のルーム、そしてルームと組み合わせて遊ぶことができる家具セット2種類が販売されます。

Francfrancのアイコンともいえる人気アイテム「ハリウッドミラー」「ウォールフラワー」「アートボード」「マントルピース」「リボン型クッション」などを「リカちゃん」サイズで再現。

ドール「Francfrancだいすきリカちゃん」は実際の雑貨を再現したエプロンやミトンと、「リカちゃん」オリジナルデザインのルームウェアを着用しています。

インテリアコーディネート ドレッサールーム

価格:4,950円(税込)

「リカちゃん」の世界観でインテリアコーディネートを楽しめるドレッサールーム。

床、壁シートは表裏でデザインが異なり、バリエーションが楽しめます。

床は、グレーのタイルとフローリング。

壁紙はピンク、ブルー、模様入りのデザインが展開されています。

※人形、ドレス、一部の小物は別売りです

インテリアコーディネート ダイニングルーム

価格:4,950円(税込)

インテリアコーディネートを楽しめるダイニングルーム。

ドレッサールームと連結することもできます。

大理石の床とフローリングの床、花柄の壁紙や無地の壁紙など、シートを裏返すことで様々な雰囲気のお部屋を楽しめます。

※人形、ドレス、一部の小物は別売りです

インテリアコーディネート ソファ セット

価格:3,300円(税込)

きれいな曲線のフォルムのファブリック風ソファ。

フロッキー加工を施すことで、質感まで再現されています。

コラボレーションデザインのクッションが2つ付いているのも嬉しいポイントです。

※人形、ドレス、一部の小物は別売りです

インテリアコーディネート ベッド セット

価格:4,180円(税込)

王冠型のエレガントなベッドフレームに、フリルをあしらった掛け布団とまくらのセット。

まくらと布団はリバーシブル仕様です。

ボリューミーでゴージャスなリボン型クッションが付いています。

※人形、ドレス、一部の小物は別売りです

Francfrancだいすきリカちゃん

価格:3,850円(税込)

実際の雑貨を再現したエプロンやミトン、ルームシューズと「リカちゃん」オリジナルデザインのルームウェアを身に付けた「リカちゃん」ドール。

エプロンの下のルームウェアは「リカちゃん」オリジナルデザインとなっており、胸元に「Licca」と「Francfranc」のロゴが入っています。

別売りのインテリアコーディネートシリーズのシーンにぴったりな「リカちゃん」です。

※人形、ルームシューズ、ルームウェアは各一つです

Francfranc展開アイテム

実際のインテリアのリアルなデザイン再現や質感にこだわった雑貨が展開されている「インテリアコーディネート(Francfrancコラボ)」シリーズ。

ベッドやデスクなどの家具をはじめ、ウォールペーパーやウォールフラワーなど装飾アイテムも再現されています。

ダイニングルームに使われていた床と壁や

家具セットのソファやクッションも精巧に再現されていることがわかります。

「Francfrancだいすきリカちゃん」が着ているエプロンも実際に販売されているキッチンウェアです。

「Francfrancだいすきリカちゃん」にはピンク色のミトンも付いています。

フォトスポット

「リカちゃん」インテリアコーディネート(Francfrancコラボ)の発売を記念して、9月下旬よりFrancfranc限定店舗に「リカちゃん」のお部屋を実際のFrancfranc家具で再現したフォトスポットが登場。

さらに、2024年8月29日(木)〜 9月1日(日)に東京ビッグサイトで開催される「東京おもちゃショー2024」のタカラトミーブースにも「リカちゃん」と「Francfranc」のフォトスポットが設置されます。

Francfrancの家具を「リカちゃん」サイズで質感まで再現したコラボシリーズ。

タカラトミーの「リカちゃん」×「Francfranc」インテリアコーディネートは、2024年9月28日よりタカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などにて発売です☆

