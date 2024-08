ジュンス＆n․SSignら出演「Japan Trans Nations 2024」全世界で生配信！

9月1日(日)に幕張メッセ イベントホールで開催される“国とジャンルを超えたボーダレスな音楽フェス”「Japan Trans Nations 2024 Presented by WOWOW PLUS」が全世界で生配信される。「Japan Trans Nations 2024 Presented by WOWOW PLUS」は、グローバルに活躍する日本と韓国の個性溢れるアーティストたちが集結。トップアーティストから、今注目を集める新進気鋭のグループ、そしてネクストブレイクが期待されるアーティストまで、ここでしか見ることのできないラインナップで音楽パフォーマンスを届ける。

■配信概要

「Japan Trans Nations 2024 Presented by WOWOW PLUS」

【配信日時】

2024年9月1日(日)

<1st stage>開場11:00/開演(配信開始)12:00

<2nd stage>開場16:00/開演(配信開始)17:00



【出演者】

<1st stage>

UNIS / n.SSign / Highlight / The Wind / 2Z / アバンギャルディ / ES-TRUS / 高嶺のなでしこ / 白間美瑠 / Apink



<2nd stage>

フイ / UNIS / n.SSign / XIA(ジュンス) / The Wind / 2Z / アバンギャルディ / ES-TRUS / 高嶺のなでしこ / 白間美瑠



【アーカイブ期間】

公演終了後〜9月14日(土)23:59



※期間中は何度でも視聴可能です。

※動画の途中でもアーカイブ配信期間が終了すると、動画の視聴はできなくなります。



【料金】

視聴チケット \3,800(税込)



【販売期間】

2024年8月20日(火)12:00〜9月14日(土)20:00



【販売サイト】

・国内販売

・海外販売(For Overseas)



※視聴に関するご不明点はPIA LIVE STREAMご利用ガイドをご確認ください



<視聴可能地域一覧>

アメリカ / オランダ / ギリシャ / ドイツ / ベルギー / ルーマニア / ハンガリー / デンマーク / アイルランド /フィンランド /ポルトガル / 英国 / スペイン / フランス / イタリア / ノルウェー / チェコ共和国 /ブルガリア / スウェーデン / オーストリア / ポーランド / スイス / インド / マレーシア / 香港地区 /フィリピン / 日本 / 韓国 / シンガポール / 台湾地区 / オーストラリア / コロンビア / アルゼンチン / ブラジル / チリ / アラブ首長国連邦 / バーレーン / イスラエル / 南アフリカ / ケニア



※Amazon CloudFrontのグローバル配信ネットワークに準拠します。



視聴可能な国と地域に該当しない場合の視聴につきまして、上記以外でも、チケットの購入・ご視聴が可能な場合もございます。



※配信元となる日本国内からの配信に対する視聴制限が発生する場合もございますのであらかじめご了承ください。

※公演日当日お客様の視聴環境によっては、ご視聴頂けない場合もございますので



チケットの購入、ならびに視聴可否におきましては、事前にご自身にてご確認の上、チケットのご購入をご検討ください。



■開催概要

「Japan Trans Nations 2024 Presented by WOWOW PLUS」

【開催日時】

2024年9月1日(日)

<1st stage>Open 11:00 / Start 12:00

<2nd stage>Open 16:00 / Start 17:00



<チケット>

・VIP指定席:48,000円 ※特典付き

・プレミアム指定席:28,000円

・指定席:13,000円

・スタンディング:13,000円



会場:幕張メッセ イベントホール

主催:Japan Trans Nations 2024 製作委員会



■関連リンク

「Japan Trans Nations 2024 Presented by WOWOW PLUS」公式サイト