ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、毎年大人気を博しているハロウィーン・イベントを2024年も9月5日(木)から順次開催。

今回は、ハロウィーン・イベントをより楽しめる期間限定の食べ歩きフードを紹介していきます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”食べ歩きフード

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売開始日:2024年9月4日より順次

2024年9月5日よりユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて開催される、毎年大人気を博しているハロウィーン・イベント。

ハロウィーン・イベントを盛り上げる、自ら恐怖の渦に“生身”で飛び込む超刺激的な“こわ楽しい!”期間限定のオリジナルフードも販売されます。

今回は、ハロウィーンの世界を気軽に楽しめる、“こわかわいい”食べ歩きフード2種類を紹介します☆

“Mummy”ドルチェ・チュリトス 〜ティラミス〜

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

包帯のクリームからのぞくまあるい視線が気になる「“Mummy”ドルチェ・チュリトス 〜ティラミス〜」

甘くて少しビターな味わいに仕上げられたチュリトスです。

“Haunted”バターチキン・カレー

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

お墓をイメージした、不気味な見た目の「“Haunted”バターチキン・カレー」

カップの中にはスパイシーなバターチキンカレーが入っています。

ハロウィーンの世界を気軽に楽しめるチュリトスとバターチキンカレー。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて2024年9月4日より順次販売される“ハロウィーン・イベント2024”食べ歩きフードの紹介でした☆

