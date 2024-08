9月7日と8日に大阪で初の日本開催を控えている「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」(TMA)のTMA人気賞、FANN STAR部門の受賞アーティストが確定した。8月20日、TMA組織委が発表した。

主催者であるTHE FACTが5つの言語版(韓国・日本・中国・ベトナム・英語)で運営するアイドル・アーティストグローバル応援コミュニティサービスのFANN STAR(ペンエンスタ−)にて、TMA人気賞およびFANN STAR Choice GroupとFANN STAR Choice Solo部門の受賞者を決定するオンライン投票が、8月5日の正午から同19日の正午まで2週間にわたって行われた。

FANN STAR Choice Group部門は、昨年の「2023 TMA」の開催後から今年の予選投票が行われる前までの期間中に新譜を発表したグループがエントリーの対象となり、計20組のアーティストが予選を通過し、SEVENTEEN、Stray Kids、PLAVE、ZEROBASEONE、TOMORROW X TOGETHER、ATEEZ、WayV、RIIZE、&TEAM、TEMPEST、THE NEW SIX、ENHYPEN、SUPER JUNIOR、n.SSign、TWS、A.C.E、BOYNEXTDOOR、ASTRO、TREASURE、FANTASY BOYSらが決選投票の候補に挙がっていたが、5人組バーチャルアイドルグループのPLAVEが1位に輝いた。

一方、FANN STAR Choice Solo部門は、イム・ヨンウン、BTSのV、j−hope、JUNGKOOK、JIMIN、RM、ファン・チヨル、イ・チャンウォン、パク・チャングン、ヤン・ジュニル、チャン・ミンホ、カンダニエル、NCTのTEN、チョン・ユジン、ホン・ジユン、ベクホ、イ・スンユン、キム・スチャン、ソン・テジン、ホンジャらが決選投票で接戦となり、韓国内の中高年層から熱烈な支持を受けているイム・ヨンウンが1位を獲得した。

「2024 TMA」の出演アーティストを対象にもっとも激しい投票戦が繰り広げられたTMA人気賞は、JO1が首位となり受賞が確定した。

THE FACTが主催し、FANN STARとFEELING VIVEが主管する「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」(TMA)は、“NEW GEN FOR FANSTIVAL”(NEW GENERATION FOR FAN FESTIVAL)をスローガンに、新たなK−POP界を切り開いていく次世代アーティストたちとファンがともに楽しめる音楽祭作りを目標にしており、今回はTHE FACTの創刊10周年を記念してその舞台を日本に移し、初となる海外での開催を決定した。

チケットは、チケットぴあ、ローソンチケット、e+(イープラス)、楽天チケットにて販売し、詳細は各チケット販売サイトおよびTMA公式サイトで確認することができる。

写真提供=VLAST(PLAVE)、MULGOGI MUSIC(イム・ヨンウン)、LAPONE Entertainment(JO1)

■THE FACT MUSIC AWARDS(TMA)について

韓国のインターネットメディアのTHE FACTおよび同社運営のK−POPアイドル・アーティスト応援グローバル応援コミュニティーサービスのFANN STARが主催主管する音楽授賞式。略して「TMA」と呼ばれている。 2018年の初回を韓国・仁川で開催し、第2回、第3回、第4回目は新型コロナウイルスの影響により、それぞれネット上の授賞と無観客公演を行い、毎回韓国のトップアーティストたちが出演する豪華ラインアップが話題を集め、その模様は世界各地のテレビやネットで生中継される。

「2024 TMA」は初となる海外開催として、その舞台を日本に決定し、9月7日と8日の2日間、京セラドーム大阪にてファンとアーティストを迎えることになった。

【イベント情報】

イベント名:「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」(TMA)

開催日:2024年9月7日(土)〜8日(日)

開催場所:京セラドーム大阪

出演アーティスト:9月7日 JAEJOONG/WOOAH/NiziU/Kep1er/n.SSign/EVNNE/YOUNG POSSE/TWS/NEXZ

9月8日 ITZY/JO1/aespa/NewJeans/&TEAM/xikers/KISS OF LIFE/NCT WISH/UNIS

主催:THE FACT

主管:FANN STAR、FEELING VIVE

TMA Official Website:http://www.tfmusicawards.com/?lang=jp

TMA Official X(旧Twitter):https://x.com/thefact_TMA

THE FACT JAPAN:http://m.thefactjp.com/

FANN STAR JP:http://jp.fannstar.com