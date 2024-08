ZEROBASEONE、収録曲「海」スペシャルビデオを公開…夏らしい爽やかな魅力

ZEROBASEONEが爽やかな魅力をアピールした。ZEROBASEONEは19日、公式チャンネルを通じて4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」の収録曲「海(ZB1 Remake)」Special Summer Video 2を公開した。公開された映像の中で彼らは、海辺で夏を満喫している。メンバーたちは押し寄せる波に足を入れ、アイスクリームを食べながら優雅な時間を過ごしている。彼らならではの爽やかなビジュアルで反響を呼んでおり、レトロな質感の映像で感性を刺激する。

「海(ZB1 Remake)」は、1997年に発売されたUPの「海」をZEROBASEONEだけのカラーでアレンジしたリメイク曲だ。“国民の夏のシーズンソング”と呼ばれる原曲が持つ爽やかな雰囲気は維持しながらも、9人のメンバーの自由な青春のエネルギーを加えた。ZEROBASEONEは26日午後6時、各音楽配信サイトで4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」を発売する。前作の3rdミニアルバム「You had me at HELLO」以来、約3ヶ月ぶりに発売するアルバムで、カムバックする度にK-POPの新しい歴史を作っているZEROBASEONEの新しいチャプターを予告し、期待を高めている。