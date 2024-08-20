GACKT¡¢»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄºîÉÊ¤Ø½Ð±éÄ¾ÃÌÈ½¤âÃÇ¤é¤ì¡Öµ¢¤é¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óGACKT¡Ê51¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£±Ç²è´ÆÆÄ¤Î»°ÃÓ¿ò»Ë»á¤ËºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤òµá¤á¤ÆÄ¾ÃÌÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
GACKT¤Ï¡¢³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤ä³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBreakingDown¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Ë¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡ÖBLUE FIGHT¡ÁÁó¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Á¡×¡Ê2025Ç¯1·î¸ø³«Í½Äê¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»°ÃÓ¤µ¤ó¤È¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤Í¡£»°ÃÓÁÈ¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£ËÍ¤âÏÃ¤À¤±Ê¹¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö1²ó¡¢»°ÃÓ¤µ¤ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æµ¢¤é¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£¡Ø¤³¤ì¤ÏGACKT¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡ØËÍ¤Ï°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Øº£Æü¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¡¢²Ì´º¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤âÃÇ¤é¤ì¤¿²áµî¤ò¾Ð¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢»°ÃÓ´ÆÆÄ¤«¤éÄ¾¡¹¤Ë½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÄ´À°¤·¤Æ»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»°ÃÓ¤µ¤ó¤Î»£¤êÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¡£³¨¥³¥ó¥ÆÌµ¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç²èºî¤ê¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤éÁ´Éô¤½¤Î¾ì¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¥Ñ¥Ã¥Ñ¡¢¥Ñ¥Ã¥Ñ·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¥ê¥¢¥ë¡¢¡ÈÄË¤¤¤â¤Î¡É¤òµá¤á¤ë¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥«¥á¥é¤â¥®¥ê¥®¥êÁÀ¤Ã¤Æ¹¶¤á¤Æ¤¯¤ë¤«¤éÌò¼ÔÆ±»Î¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ç¡¢ËÍ¤â²¥¤é¤ì¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡£²¥¤ê¹ç¤¤¤â¤¹¤ë¤«¤é¤µ¡¢¤½¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇËÍ¤â²¥¤é¤ì¤¿¤·¡¢1È¯²¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤Ê¡£Áê¼ê¤¬µ÷Î¥¤ò¥Ä¥Ã¥³¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬¿¶¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¥¬¡¼¥ó¥Ã¡ª¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢»£±ÆÃæ¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£