¡ÖÀ©Éþ¤ÏÆÃÃí?¡×¸µÃË¥Ð¥ìÆüËÜÂåÉ½¤Î·Ù»¡Âç»È»Ñ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê ¡ÖÂç»È¤À¤Ê¤ó¤ÆÀ¨¤Ã!¡×¡Ö¥µ¥¤¥ºÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀî¹ç½Ó°ì¤µ¤ó(61)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àî¹ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÃÔ´Á¡¢Åð»£ËÐÌÇ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÇÂç»È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÈÈºá¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬³§¤ó¤Ê¤¬À¼¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç»È½¢Ç¤¤òÊó¹ð¡£·Ù»¡´±¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤¿Æ²¡¹¤È¤·¤¿Î©¤Á»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¡ÖÂç»È¤À¤Ê¤ó¤ÆÀ¨¤Ã!¡×¡Ö¹á¹Á¤«¤é¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤Î¤¢¤È¤Ë¤â¤¦·Ù»¡Âç»È¡ªË»¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ²ñÄ¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀî¹ç¤µ¤ó¤ÎÂ¿Ë»¤Ö¤ê¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÈÄ¹195cm¤ÎÀî¹ç¤µ¤ó¤Ë¡ÖÀî¹ç¤µ¤ó¤ÎÃå¤Æ¤ëÀ©Éþ¤ÏÆÃÃí¤Çºî¤Ã¤ÆÌã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥µ¥¤¥ºÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£