ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”「バイオハザード」メニュー

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ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、毎年大人気を博しているハロウィーン・イベントを2024年も9月5日(木)から順次開催！

今回は、「フィネガンズ・バー＆グリル」で提供される「バイオハザード」モチーフのメニューを紹介していきます。

 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”「バイオハザード」メニュー

 

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

 

販売期間：2024年9月4日より順次

販売店舗：フィネガンズ・バー＆グリル

 

「フィネガンズ・バー＆グリル」では、2024年も「バイオハザード」モチーフのメニューを提供！

 

 対バイオテロ部隊「BSAA」プレート

 

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

 

『フィネガンズ・バー＆グリル』では、ハードな訓練を繰り返すBSAA隊員への配給食をイメージしたプレートを提供。

ポークリブがメインのボリューム感のあるメニューです。

 

スペシャルドリンク＆コースターセット　クリス・レッドフィールド〜スパイスコーラ〜／スペシャルドリンク＆コースターセット　ジル・バレンタイン〜レモンジンジャエール〜

 

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

 

仲間想いの頼れる隊長“クリス・レッドフィールド”をイメージしたライムなどのパンチが効いたドリンクと、ジル・バレンタインをモチーフにした爽やかな彩りのドリンク。

 

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

 

ランダムでコースターが提供されます。

 

「バイオハザード・ナイト・オブ・ヒーローズ」とあわせて楽しみたいメニュー。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”「バイオハザード」メニューの紹介でした。

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