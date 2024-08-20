BSAA隊員の配給食をイメージ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”「バイオハザード」メニュー
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、毎年大人気を博しているハロウィーン・イベントを2024年も9月5日(木)から順次開催！
今回は、「フィネガンズ・バー＆グリル」で提供される「バイオハザード」モチーフのメニューを紹介していきます。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”「バイオハザード」メニュー
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
販売期間：2024年9月4日より順次
販売店舗：フィネガンズ・バー＆グリル
「フィネガンズ・バー＆グリル」では、2024年も「バイオハザード」モチーフのメニューを提供！
対バイオテロ部隊「BSAA」プレート
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
『フィネガンズ・バー＆グリル』では、ハードな訓練を繰り返すBSAA隊員への配給食をイメージしたプレートを提供。
ポークリブがメインのボリューム感のあるメニューです。
スペシャルドリンク＆コースターセット クリス・レッドフィールド〜スパイスコーラ〜／スペシャルドリンク＆コースターセット ジル・バレンタイン〜レモンジンジャエール〜
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
仲間想いの頼れる隊長“クリス・レッドフィールド”をイメージしたライムなどのパンチが効いたドリンクと、ジル・バレンタインをモチーフにした爽やかな彩りのドリンク。
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
ランダムでコースターが提供されます。
「バイオハザード・ナイト・オブ・ヒーローズ」とあわせて楽しみたいメニュー。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”「バイオハザード」メニューの紹介でした。
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