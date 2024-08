ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、毎年大人気を博しているハロウィーン・イベントを2024年も9月5日(木)から順次開催!

今回は、「フィネガンズ・バー&グリル」で提供される「バイオハザード」モチーフのメニューを紹介していきます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”「バイオハザード」メニュー

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売期間:2024年9月4日より順次

販売店舗:フィネガンズ・バー&グリル

「フィネガンズ・バー&グリル」では、2024年も「バイオハザード」モチーフのメニューを提供!

対バイオテロ部隊「BSAA」プレート

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

『フィネガンズ・バー&グリル』では、ハードな訓練を繰り返すBSAA隊員への配給食をイメージしたプレートを提供。

ポークリブがメインのボリューム感のあるメニューです。

スペシャルドリンク&コースターセット クリス・レッドフィールド〜スパイスコーラ〜/スペシャルドリンク&コースターセット ジル・バレンタイン〜レモンジンジャエール〜

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

仲間想いの頼れる隊長“クリス・レッドフィールド”をイメージしたライムなどのパンチが効いたドリンクと、ジル・バレンタインをモチーフにした爽やかな彩りのドリンク。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ランダムでコースターが提供されます。

「バイオハザード・ナイト・オブ・ヒーローズ」とあわせて楽しみたいメニュー。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”「バイオハザード」メニューの紹介でした。

