ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、毎年大人気を博しているハロウィーン・イベントを2024年も9月5日(木)から順次開催。

今回は、自ら恐怖の渦に“生身”で飛び込む超刺激的な“こわ楽しい!”2024年のハロウィーンをより楽しめる期間限定のオリジナルグッズを紹介していきます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”グッズ

発売日:2024年9月4日より順次

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、毎年大人気を博しているハロウィーン・イベントを2024年も9月5日(木)から順次開催!

2024年は、パーク中に出現するゾンビの支配者「ハミクマ」や、「ハミクマソウル」をイメージしたグッズが登場します。

さらに、「バイオハザード」ファン必見の3WAY バッグや「スヌーピー」のカチューシャなどがラインナップ。

昼と夜で“一変する”超刺激的なパークを“生身”で体験できる不気味でかわいらしいハロウィーン限定グッズを紹介していきます☆

「ハミクマ」カチューシャ

茶色い毛並みがトレードマークである「ハミクマ」のカチューシャ。

トップに迫力満点な「ハミクマ」をのせた、ハロウィーン限定の身に着けグッズです。

「ハミクマソウル」カチューシャ

鋭い爪をと頭にのせたクラウンが印象的な「ハミクマソウル」のカチューシャ。

「ハミクマ」や「ハミクマソウル」を独り占めして写真を撮れる『ハミクマ・グリーティング・フォト』に、グッズを身に着けて特別な時間を楽しむことができます。

「スヌーピー」カチューシャ

モンスターに変身した「スヌーピー」をのせたカチューシャ。

パークの人気者である「スヌーピー」をデザインした、この時期限定のかわいい仮装姿も必見です。

『バイオハザード』3WAY バッグ

パークでしか手に入らない『バイオハザード』ファン必見の3WAY バッグ。

ラクーン市警察署「R.P.D.」のサイドパックをイメージした、マルチに使えるファッションアイテムです。

昼と夜で“一変する”超刺激的なパークを“生身”で体験できる不気味でかわいらしいハロウィーン限定グッズ。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて2024年9月4日より順次販売される“ハロウィーン・イベント2024”グッズの紹介でした☆

