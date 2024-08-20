ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”「ハミクマ」メニュー

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ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、毎年大人気を博しているハロウィーン・イベントを2024年も9月5日(木)から順次開催！

今回は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィーンを彩る人気キャラクター「ハミクマ」と「ハミクマソウル」のメニューを紹介していきます。

 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”「ハミクマ」メニュー

 

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

 

販売期間：2024年9月4日より順次

 

2024年は、パーク中に出現するゾンビの支配者「ハミクマ」や、「ハミクマソウル」をイメージしたスイーツやスペシャルドリンクなど、パワーアップしたフードが登場！

 

ハミクマのおかしなチョコ＆カシスケーキ

 

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

 

グロかわいいハミクマがそのまま表現されたPOPでダークなチョコレートとカシスのケーキ。

 

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

 

ハミクマソウルのふんわりオレンジチーズケーキ

 

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

 

ハミクマの魂の具現化であるハミクマソウルをイメージした真っ白なケーキ。

 

ハミクマソウル・ドリンク〜バニラとソルト2つがひとつになりBIRTH

 

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

 

バニラとソルト、2つがひとつになったドリンク。

カップには「ハミクマソウル」が描かれています。

 

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

 

ハミクマ・ドリンク〜コーラとホイップクリーム2つでひとつなのDEATH

 

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

 

グロかわな「ハミクマ」をイメージしたドリンク。

カップには「ハミクマ」が描かれています。

 

細部まで再現された見た目もかわいいスウィートなフード＆ドリンク。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”「ハミクマ」メニューの紹介でした。

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