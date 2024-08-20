2つ一緒に楽しみたい！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”「ハミクマ＆ハミクマソウル」メニュー
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、毎年大人気を博しているハロウィーン・イベントを2024年も9月5日(木)から順次開催！
今回は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィーンを彩る人気キャラクター「ハミクマ」と「ハミクマソウル」のメニューを紹介していきます。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”「ハミクマ」メニュー
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
販売期間：2024年9月4日より順次
2024年は、パーク中に出現するゾンビの支配者「ハミクマ」や、「ハミクマソウル」をイメージしたスイーツやスペシャルドリンクなど、パワーアップしたフードが登場！
ハミクマのおかしなチョコ＆カシスケーキ
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
グロかわいいハミクマがそのまま表現されたPOPでダークなチョコレートとカシスのケーキ。
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
ハミクマソウルのふんわりオレンジチーズケーキ
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
ハミクマの魂の具現化であるハミクマソウルをイメージした真っ白なケーキ。
ハミクマソウル・ドリンク〜バニラとソルト2つがひとつになりBIRTH
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
バニラとソルト、2つがひとつになったドリンク。
カップには「ハミクマソウル」が描かれています。
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
ハミクマ・ドリンク〜コーラとホイップクリーム2つでひとつなのDEATH
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
グロかわな「ハミクマ」をイメージしたドリンク。
カップには「ハミクマ」が描かれています。
細部まで再現された見た目もかわいいスウィートなフード＆ドリンク。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”「ハミクマ」メニューの紹介でした。
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