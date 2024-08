ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、毎年大人気を博しているハロウィーン・イベントを2024年も9月5日(木)から順次開催!

今回は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィーンを彩る人気キャラクター「ハミクマ」と「ハミクマソウル」のメニューを紹介していきます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”「ハミクマ」メニュー

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売期間:2024年9月4日より順次

2024年は、パーク中に出現するゾンビの支配者「ハミクマ」や、「ハミクマソウル」をイメージしたスイーツやスペシャルドリンクなど、パワーアップしたフードが登場!

ハミクマのおかしなチョコ&カシスケーキ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

グロかわいいハミクマがそのまま表現されたPOPでダークなチョコレートとカシスのケーキ。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ハミクマソウルのふんわりオレンジチーズケーキ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ハミクマの魂の具現化であるハミクマソウルをイメージした真っ白なケーキ。

ハミクマソウル・ドリンク〜バニラとソルト2つがひとつになりBIRTH

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

バニラとソルト、2つがひとつになったドリンク。

カップには「ハミクマソウル」が描かれています。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ハミクマ・ドリンク〜コーラとホイップクリーム2つでひとつなのDEATH

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

グロかわな「ハミクマ」をイメージしたドリンク。

カップには「ハミクマ」が描かれています。

細部まで再現された見た目もかわいいスウィートなフード&ドリンク。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”「ハミクマ」メニューの紹介でした。

