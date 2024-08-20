±«µÜÅã»Ò¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¡ÖÅÅÏÃ¥¹¥é¤ì¤¿¡££²²ó¤â¡×SIM¥«¡¼¥ÉÈ´¤¯¹ªÌ¯¤Ê·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¡Ö¿Æ¤¬¡Ä¡×
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥êºß½»¤Î¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È±«µÜÅã»Ò»á¡Ê53¡Ë¤¬20Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥Ñ¥ê¤Ç2²ó·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¥¹¥é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
MC¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æÍ¦µ¤¡Ê38¡Ë¤«¤é¡ÖÆüËÜ¿Í¤À¤È¥Ê¥á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë±«µÜ»á¤Ï¡Ö¥Ê¥á¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¤ÏËÜÅö¤ËÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶áÂ¿¤¤¤Î¤Ï¶õ¹Á¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤ò¥¹¥é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¡£»ä¤â2²ó¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¾×·â¹ðÇò¤·¡Ö¿Æ¤¬º£¡¢ÂçÊÑ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢µÞ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤éÆüËÜ¿Í¤ÏÁ´°÷Âß¤¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¤É¤¦¤¾¡¢¤É¤¦¤¾»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢¥«¡¼¥É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¤½¤¦SIM¥«¡¼¥É¤ò¡£¥×¥íÃæ¤Î¥×¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ºß¥Õ¥é¥ó¥¹Âç»È´Û¤«¤é¤Ï¡Ö¿ÆÀÚ¿´¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¹µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ªÃÎ¤é¤»¤â¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
MC¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¡Ê38¡Ë¤â¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î±þ±ç¼èºà¤Ç¡¢¼ç²ñ¾ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ËÌÉôÅÔ»Ô¥ê¡¼¥ë¤ËÂÚºß¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ß·Éô¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¸ÞÎØ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢Á´°÷µ¿¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤è¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡£·Ù²ü¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£