ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、毎年大人気を博しているハロウィーン・イベントを2024年も9月5日(木)から順次開催!

今回は、「スタジオ・スターズ・レストラン」で提供される「ポケモン」メニューをまとめて紹介していきます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”「ポケモン」メニュー

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売期間:2024年9月4日より順次

販売店舗:スタジオ・スターズ・レストラン

ポケモンと一緒に楽しめる、ハロウィーンの世界をイメージしたレストランが登場!

大人から子どもまで、大人気を博すポケモンたちのユカイなメニューが『スタジオ・スターズ・レストラン』で提供されます。

すべてのメニューが一新され、さらに、あらゆるところに装飾されたまるでパーティのような店内でポケモンたちと一緒に食事を楽しめます☆

また、ポケモンの仲間たちが大集結したTシャツや、ちょこんと乗ったDJピカチュウがかわいいカチューシャなども登場!

誰もが思わず踊り出してしまう最高にユカイなハロウィーン・パーティがモチーフのフードやグッズで、ポケモンたちと過ごすハロウィーンの世界に没入できます。

DJゲンガー登場 ブラックビーフシチューのパイ包み焼きプレート

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

DJゲンガーの存在感を表現したサクッサクのパイを割った中に、濃厚な味わいの本格的なビーフシチューが入ったプレート。

DJピカチュウのレモンソーダ&ピカピカ・コースターセット

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ピカピカ光る、かっこいいコースターがセットになったドリンク。

まねっこ!ミミッキュのホワイトクリーム・カツバーガープレート

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

かわいいミミッキュのメニュー。

ホワイトクリームのほっこり優しい味わいのバーガーがメインのプレートです。

ヒトモシのとろっとヨーグルトムースケーキ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ヒトモシの形そのままのかわいいケーキ。

DJピカチュウ&DJゲンガーのハロウィーン・パーティ・キッズセット

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

キッズの大好物がいっぱい詰まったメニュー。

まんまるバケッチャのパンプキンケーキ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

パーク初登場となるゴーストタイプのポケモン「バケッチャ」のデザート。

「ヒトモシ」や「バケッチャ」など初登場のポケモンメニューに注目!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”「ポケモン」メニューの紹介でした。

