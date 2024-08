Sean Coon from Greensboro, USA, CC BY-SA 2.0 , ウィキメディア・コモンズ経由で Sean Coon from Greensboro, USA, CC BY-SA 2.0 , ウィキメディア・コモンズ経由で

キング・クリムゾンのフロントマン、ロバート・フリップとシンガー/女優のトーヤ・ウィルコックス夫妻が、今年6月に英国の<ワイト島音楽祭>に出演した際撮影したメタリカのヒット曲「Enter Sandman」のカヴァーのライヴ映像を公開した。夫妻は、パンデミックによるロックダウン中、自宅にて様々なアーティストの楽曲をカヴァーする<Sunday Lunch>シリーズをYouTubeで開始。それが人気を博し、2023年秋から英国やアイルランドでバンドと共にライヴ・パフォーマンスを行うようになった。

今年6月には<ワイト島音楽祭>ほか、<グラストンベリー・フェスティバル>にも出演している。<ワイト島音楽祭>では以下の9曲をプレイした。「Are You Gonna Go My Way」 レニー・クラヴィッツ「Paranoid」 ブラック・サバス「Fashion」 デヴィッド・ボウイ「Sweet Child o' Mine」 ガンズ・アンド・ローゼズ「It's a Mystery」「Enter Sandman」 メタリカのカヴァー「I Want to Be Free」「Heroes」 デヴィッド・ボウイ「I Love Rock 'n' Roll」 アローズ<Sunday Lunch>シリーズは現在も続いており、英国時間の毎週日曜日、正午に新しいパフォーマンスが投稿されている。Ako Suzuki