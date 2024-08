サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドにて、“仮面舞踏会”をテーマにしたハロウィーンイベント「Magical Masquerade」を開催!

ショー総監修に東京ゲゲゲイ、声の出演に下野紘さんを迎えてのライブショーが上演されるほか、「クロミ」の回遊型謎解きも実施されます☆

ハーモニーランド ハロウィーンイベント「Harmony Halloween Magical Masquerade」

期間:2024年9月13日(金)〜10月31日(木)

大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にて、ハロウィーンイベント「Harmony Halloween Magical Masquerade」を初開催。

“仮面舞踏会”をテーマにした新感覚ハロウィーンイベントが期間限定で実施されます!

期間中、ハーモニービレッジにて期間限定のライブショー「Magical Masquerade〜EXCITE!〜」を上演。

ステージには、仮面をつけた華やかなコスチュームの「ハローキティ」たちが登場します。

妖しくカッコよく、そして不思議な仮面舞踏会で「ハローキティ」たちと一緒に盛り上がる、「超参加型」ライブショーをお届け☆

また、ショー参加グッズの「マスカレードマスク」と「リングライト」をつけて参加すると、いっそう楽しめます。

総監修に東京ゲゲゲイ、ショーのキーマン「ジャック」の声の出演に下野紘さんを迎えてのライブショー。

不思議な世界観を表現する音楽やダンスパフォーマンスと、お調子者でもどこか憎めない「ジャック」の演技に注目です!

イベント期間中は、目印の缶バッジをつけたスタッフに「Trick or Treat!」と声をかけるとステッカーをプレゼント。

さらに、イベントの世界観に入り込み、写真撮影を楽しめるフォトスポットもハーモニーランドに登場します。

ほかにも、「クロミ」「バッドばつ丸」「ポチャッコ」が登場する「KUROMI’s Party!-クロミズ パーティ!-」を同時開催。

園内各地に設置された謎を解き、ゴールを目指す、ハーモニーランド初の謎解きイベントです☆

「Harmony Halloween Magical Masquerade」ストーリー

ここはハロウィーンになると現れる不思議な場所。

妖しく美しく、そして不思議なハロウィーンの世界。

ゴーストと一緒に、仮面舞踏会(マスカレード)を楽しみましょう。

期間限定超参加型ライブショー「Magical Masquerade〜EXCITE!〜」

上演期間:2024年9月13日(金)〜10月31日(木)

上演時間:16:00〜

上演場所:ハーモニービレッジ

出演キャラクター:ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ウィッシュミーメル、シナモロール、ポムポムプリン

総監修:東京ゲゲゲイ

原案・演出:BOW

振付:MIKEY/MIKU

作詞:synerGY

作曲:MIKEY/GRP

編曲:GRP

声の出演:下野紘

ハーモニービレッジでは、期間限定のライブショー「Magical Masquerade〜EXCITE!〜」を上演。

ゴーストたちも訪れる秘密の仮面舞踏会のステージに、仮面を身につけた華やかなコスチュームの「ハローキティ」たちが登場します。

会場にいるゲスト全員が、大きな声のコール&レスポンス、そしてダンスに参加できる「超参加型」ライブショーです!

また、「Magical Masquerade〜EXCITE!〜」の総監修は、東京ゲゲゲイが担当。

不思議な世界観が広がる、パンチのある音楽やダンスパフォーマンスを楽しめます。

さらに、仮面舞踏会を取り仕切るオリジナルキャラクターかつ今回のショーのキーマン「ジャック」は、声優や歌手として活躍中の下野紘さんが声を担当。

アーティストによる総監修や、ゲスト声優をむかえてのショー制作は、ハーモニーランド初の試みです☆

総監修:東京ゲゲゲイ

歌手・作詞家・作曲家・映像作家・演出家・振付師・ダンサー MIKEY(マイキー)さん主宰のエンターテイメントプロジェクト東京ゲゲゲイ。

国内のみならず、北米、フランス、スイス、中国、東南アジアなどでツアーを行い、MIKEYの独特な世界観から作られる作品は「キテレツメンタルワールド」と名付けられ、YouTube での総再生数は1億回を突破しています。

声の出演:下野紘さん

ナレーションでも活躍されている、声優の下野紘さん。

「鬼滅の刃」我妻善逸役、「進撃の巨人」シリーズのコニー・スプリンガー役、「うたの☆プリンスさまっ♪」シリーズの来栖翔役、「僕のヒーローアカデミア」シリーズの荼毘役、「弱虫ペダル」シリーズの鏑木一差役など多数の作品に出演されています。

期間限定ライブショー「Magical Masquerade〜EXCITE!〜」参加グッズ

グッズ名・価格:

・マスカレードマスク 500円(税込)

・リングライト 1,540円(税込)

販売場所:カントリーマーケット、サンリオキャラクターコレクション、サンリオnakayokuショップ、リトルギフト

※どちらも期間限定販売

「Magical Masquerade〜EXCITE!〜」は「マスカレードマスク」や「リングライト」をつけて参加すると、楽しさ倍増!

ライブショーでゴーストたちを呼ぶには「マスカレードマスク」と、ゲストの「スクリーム」が必要です。

会場全体で「リングライト」を光らせることで、ゴーストたちとの仮面舞踏会を盛り上げることができます☆

期間限定フォトスポットの設置

期間:2024年9月13日(金)〜

利用時間:11:30〜運営時間

場所:サンリオキャラクターズ ファンプラザ

アミューズメントエリア「サンリオキャラクターズ ファンプラザ」には、期間限定のフォトスポットが登場。

フラッシュONで撮影するとキャラクターが浮かび上がる、不思議なフラッシュアートのしかけも!

「Magical Masquerade」の世界観に入り込み、写真撮影を楽しめるフォトスポットです。

ステッカープレゼント「Trick or Treat!」

期間:2024年9月13日(金)〜10月31日(木)

園内で目印の缶バッジをつけたスタッフさんに「Trick or Treat!」と声をかけた方に、ステッカーをプレゼント。

ショーの参加グッズ「マスカレードマスク」をつけていると、特別なデザインのステッカーがもらえます☆

ハロウィーンハイタッチグリーティング

期間:2024年9月13日(金)〜10月31日(木)

実施時間:14:30〜

実施場所:ハーモニービレッジ

出演キャラクター:1日2キャラクター登場予定(キャラクターは日によって異なります)

ハーモニービレッジでは、ハロウィーンのコスチュームを身にまとったキャラクターとハイタッチイベントを開催。

登場キャラクターは日替わりで、ハロウィーンだけのコスチュームに注目です。

「ハローキティ」も「ゴーストキティ」や、ハロウィーンらしくかぼちゃをあしらったコスチュームに変身して登場します。

マスカレード・スペシャルグリーティング

実施日:2024年9月6日(金)〜10月26日(土)の特定日(事前予約制・有料)

実施時間:10:30〜

実施場所:サンリオキャラクターズ ファンプラザ

出演キャラクター:ハローキティ、マイメロディ、ウィッシュミーメル、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン ※各キャラクター5日間

「サンリオキャラクターズ ファンプラザ」にて、ハロウィーンコスチュームのキャラクターと特別な時間を過ごせる「マスカレード・スペシャルグリーティング」を実施。

期間限定のフォトスポットで、キャラクターとお話や撮影ができる特別な事前予約制のグリーティングです。

参加しされた方には、限定ノベルティが配布されます。

「Harmony Halloween Magical Masquerade」グッズ

発売日:2024年9月13日(金)以降順次

グッズ名・価格:

【イラストキービジュアルグッズ】2024年9月13日(金)発売:・ステッカー 770円(税込)・マグカップ 1,650円(税込)・A4クリアファイル 440円(税込)・レンチキュラーアクリルキーホルダー 990円(税込) ※ブラインド販売(BOX販売あり)【ライブキャラクターグッズ】発売日未定(2024年10月発売予定):・アクリルスタンド 1,760円(税込)・グリッター缶バッジ(φ75mm) 660円(税込)【ライブキャラクターキービジュアルグッズ】発売日未定(2024年10月発売予定):・ポストカード 330円(税込)・A2ポスター 1,500円(税込)

販売場所:カントリーマーケット

園内ショップ「カントリーマーケット」では、イベントを盛り上げるオリジナルグッズを販売。

日常でも使いやすい、マグカップやクリアファイルなどのイラストグッズをはじめ、「Harmony Halloween Magical Masquerade」のグッズがたくさん登場します。

レンチキュラーアクリルキーホルダーは、角度を変えると絵柄が変わる不思議なグッズ。

ほかにも、アクリルスタンドやφ75mmの大きめサイズのグリッター缶バッジなど、コレクションしたくなるグッズが展開されます。

「Harmony Halloween Magical Masquerade」フード

期間:2024年9月13日(金)より

メニュー名・価格:

・大広間の真っ赤なカレー 1,600円(税込)

・マスカレード・オ・ベリー 800円(税込)

・マスカレードドッグ 600円(税込)

・マジックチーズバーガー 単品 800円(税込)/セット 1,200円(税込)

・はじける★Magicチュリトス 700円(税込)

・闇夜と赤い月のクロケット(MIX) 600円(税込)

・マスカレードレモネードonアイス 700円(税込)

※価格は販売予定価格です

※店舗毎に販売メニューが異なります

※キャラクターのピックやもなかはランダムです

「Harmony Halloween Magical Masquerade」の期間は、フードメニューにテーマカラーの赤と黒を取り揃えて展開。

スパイシーな「大広間の真っ赤なカレー」や、トランプが描かれたチョコレートやラズベリーパウダーをトッピングした「はじける★Magicチュリトス」など、を楽しめます☆

同時開催「KUROMI’s Party!-クロミズ パーティ!-」

ハロウィーン期間中は「Harmony Halloween Magical Masquerade」と合わせて、「KUROMI’s Party!-クロミズ パーティ!-」も同時開催。

ハーモニーランド初の試みとなる謎解きや、グリーティングが実施されます。

謎解き:#世界クロミ化計画 おてつだい大作戦! in Harmonyland

期間:2024年9月13日(金)〜10月31日(木)

参加料金:1,500円(税込)

セット内容:専用リーフレット、専用キット、専用シール、オリジナルボールペン

販売場所:カントリーマーケット、サンリオキャラクターコレクション、サンリオnakayokuショップ、リトルギフト

クリア特典:ミニアクリルスタンドキーホルダー(全3種のうちおひとつ)、アフターストーリー(動画)が視聴できる2次元コード

※クリア特典は専用リーフレット1枚ごとに1セットお渡し

「#世界クロミ化計画」を進行する「クロミ」が、ハーモニーランド初の謎解きイベントを開催。

園内各地に設置された謎を解いてゴールを目指す、クロミファンから謎解きファンまで楽しめる回遊型謎解きイベントです!

クリアすると、ミニアクリルスタンドキーホルダー(全3種のうち1つ)とアフターストーリー(動画)を視聴できる2次元コードが受け取れます。

また、SNSで「#ハーモニーランド謎解き」をつけて投稿すると、ステッカーがもらえる参加者限定キャンペーンも開催予定です。

#世界クロミ化計画 ハググリーティング

期間:2024年9月13日(金)〜10月31日(木)

実施時間:11:00〜

実施場所:ハーモニービレッジ

出演キャラクター:クロミ、バッドばつ丸、ポチャッコ

「クロミ」と「バッドばつ丸」「ポチャッコ」が、ハーモニーランドオリジナルの「#世界クロミ化計画 コスチューム」で、ハーモニービレッジに登場。

特別なコスチュームを着用したキャラクターとのハグが楽しめるグリーティングです☆

クロミお誕生日プレミアムグリーティング

実施日:2024年10月31日(木)

実施時間:9:10〜

実施場所:サンリオキャラクターズ ファンプラザ

出演キャラクター:クロミ

※すべて事前予約制・有料

※詳細は必ず各ホームページを確認ください

「クロミ」のお誕生日となる10月31日は「サンリオキャラクターズ ファンプラザ」のクロミエリアにて、プレミアムグリーティングを実施。

参加した人には、限定ノベルティがプレゼントされます!

仮面舞踏会をテーマにした、ハーモニーランドのハロウィーンイベント。

ハーモニーランドのハロウィーンイベント「Harmony Halloween Magical Masquerade」は、2024年9月13日から10月31日まで開催です!

© 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※画像はイメージです

※内容は変更される場合があります

