森永製菓、カカオ生産国の子ども支援活動「1チョコ for 1スマイル」サマーキャンペーン開始

森永製菓は8月19日から、カカオ生産国の子どもたちを支援する活動「1チョコ for 1スマイル」の取り組みにおいて、「1チョコ for 1スマイル サマーキャンペーン」を開始した。期間は9月8日まで。「1チョコ for 1スマイルは、森永製菓が2008年から続けている活動で、これまでの支援総額は約3億1,773万円(2024年2月時点)。チョコレートの原料「カカオ」が作られる赤道近くの国々では、十分な教育環境が整っていない、経済的な自立が難しく子どもが働かざるを得ない、などの問題を抱えている。そこで同社は、支援パートナーである国際NGOのプラン・インターナショナルと、日本生まれのNGOのACE(エース)を通じて、ガーナなどカカオの国の未来を担う子どもたちの教育環境の改善や児童労働問題への取り組みを、商品の売り上げの一部を使って支援。年間を通して行う寄付に加えて、年に1回の特別期間では、対象商品の売上1個につき1円を寄付するキャンペーンを実施してきた。

今回のキャンペーンは、カカオの国のことや「1チョコ for 1スマイル」の取り組みに関する“学び”のアクション(投稿・行動)が、カカオの国の未来を担う子どもたちへの支援に繋がる期間限定のキャンペーン。この取り組みを通じて、より多くの人にカカオ生産国の課題を知ってもらえれば…との思いが込められている。まずは知ることがカカオ産業のサステナビリティ向上への一歩となり、カカオの国の子どもたちの笑顔の“たね”になるとの考えのもと、このキャンペーンが企画された。「チョコレートを食べる人も、カカオの国で学ぶ子どもたちも、みんなの笑顔を未来につなぎたい」。それが森永製菓の想いだという。「1チョコ for 1スマイル」の詳細(https://www.morinaga.co.jp/1choco-1smile/)および、SNSで参加できる「同 サマーキャンペーン」の詳細(https://www.morinaga.co.jp/1choco-1smile/summer_2024/)は特設サイトを参照。