エレキット、多極管シングルパワーアンプキット「TU-8400」
多極管シングルパワーアンプキット「TU-8400」
イーケイジャパンは、電子工作キット・エレキットの新製品として、多極管シングルパワーアンプキットの「TU-8400」を発売した。価格は96,800円。なお、キットに真空管は付属しておらず、電圧増幅管1本 、出力管2本が必要。
TU-8200Rから引き継ぐ「アクティブオートバイアス機能」とHIGH・LOW、2つのパワーモードを持ち、HIGHモードでは、6L6系、KT66、KT88、KT90、EL34(6CA7)、5881、6550など、電源トランスのヒーター巻き線に余裕を持たせる事で、KT120、KT150、KT170の使用も可能。LOWモードに切り替えると、6V6、6F6も使用できる。
プリアンプの併用を前提としたパワーアンプだが、前面にあるINPUT-2にはオペアンプによるプリアンプも内蔵。出力レベルの低いモバイル機器などを直接接続することもできる。
基板上にあるジャンパーの差し替えにより、ウルトラリニア結線、三極管結線、五極管結線への変更が可能。
基板上のジャンパーの差し替えにより、ヘッドフォンの感度に合わせ、出力レベルを3段階に切り替えできる。
カップリングコンデンサーは、より大型のコンデンサーに交換可能。最大径20mm、長さ36mmまで、容量は0.1μF 400V以上のものが使用可能。
入力端子は、INPUT-1がRCA ジャック ステレオ×1、INPUT-2が3極ミニ(Φ3.5mm)ジャック(オペアンプによるプリアンプ機能付き)。スピーカーターミナルは金メッキ仕様でバナナプラグ使用可能。外形寸法は252×286×189mm(幅×奥行き×高さ/セーフティーカバー装着時、突起部含む)。重量は約6.6kg((完成時・真空管及びA電源コード含まず)。
セーフティーカバー装着時