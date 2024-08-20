８月２０日（火）のヒルナンデス！は…密着inエクスパーサ富士川＆ご当地食材クッキング
密着inエクスパーサ富士川
【出演者】
辻岡義堂アナウンサー
【紹介したお店・施設】
●群馬・安中市横川SA上り
●徳島・東みよし町 吉野川SA下り
●徳島・吉野川ハイウェイオアシス
●静岡・神場山神社
〈EXPASA富士川上り〉
●日近商店
・紅白丼 １５００円
●旅するラーメン
・炙り金目鯛塩ラーメン １４００円
・あしたか牛しゃぶ塩ラーメン １５８０円
●麺処ふじのくに
・桜海老のかき揚げそば ９８０円
●てんや
・富士川天丼 ８６０円 ※EXPASA富士川限定
●Bistro DES AMIS
・トマト＆チーズドッグ ７００円
・ワッフル 抹茶アイス＆ホイップクリーム ６００円
●大観覧車 Fuji Sky View ３歳以上１枚 ７００円
●My Marche NEST
・富士山みるくろぉる １１００円
・桜えびの舞 12個入り ８４０円
●CHERRY BEANS POTATO
・チェリビ ロデオフライ スイートチリマヨ ６５０円
●からあげ花蔦
・から揚げ しょうゆ味 ６８０円
●おこたま本舗
・おこたま 桜えび ３５０円
・おこたま うなぎ ４００円 ※8月31日までの限定
・おこたま じゃこネギ ３００円
●どんぐり
・大玉ネギたこ焼き 700円
●究極の生ジュース Mファーム
・寿太郎ジュース S 600円
●ふじのくに楽座市場
・白ナス １００円
・アップルゴーヤ ２２０円
・オカワカメ １５０円
・ビーツの茎 １３０円
・ふわとろナス ２５０円
●ドッグラン
●うなぎ専門店 大漁市場
・うな丼 １１００円
●すし道中 やじ喜多
・大漁丼 1200円
●鶏そば専門店 麺や厨
・うっ鶏そば 890円
・鶏白湯雑炊セット +250円
●体験館どんぶら
・大人 ６２０円 子ども ３１０円
・７月１３日（土）〜９月８日（日）不思議なしかけ絵本展
●プラネタリウムわいわい劇場
・大人 ６２０円 子ども ３１０円
●富士山麓のお土産処 サンロク
・金目鯛ひもの ５００円
・ほっけひもの ５００円
・うなぎパイ V.S.O.P. ５本入り１０１０円
・ふるさと自販機
ご当地食材クッキングin川場田園プラザ
◎道の駅 川場田園プラザ
【ファーマーズマーケット】
ジャンボピーマン １５０円
ゆきわり茸 ３９０円
キャベツ ９０円
カボチャ １１０円
キュウリ １００円
マイクロキュウリ ２００円
ブルーベリー ２５０g ４５０円
ブルーベリー ２５０g ５６０円
ピュアホワイト（３本）５００円
恵味ゴールド（３本） ５５０円
サニーショコラ（３本） ５００円
【かわばんち】
かぐら味噌 大葉巻き ３８０円
※季節限定商品の為なくなり次第終了
【ピザハウス】
川場とうもろこし １８４０円
※季節限定メニュー
【地ビールレストラン武尊】
武尊サーモン刺身（単品） ６７０円
武尊サーモン御膳 １８５０円
和豚もちぶた角煮御膳 １５９０円
ステーキ「ガーリック」 １９５０円
川場エール（中グラス）400ml ５８０円
ヴァイツェン（中グラス）400m l ５８０円
野菜巻き３種 １７５０円
【田園プラザベーカリー】
ふわとろ食パン 1斤 ３５０円
とろけるチーズケーキ ２００円
シャインマスカットクリームパン ２１０円
丸ごとカマンベール １２００円
なつかしのチョコパン ２１０円
【麺屋 川匠】
夏季限定メニュー
冷やしラーメン ９００円
【ソフトクリームCOWBELL】
川場産りんごコンポートと川場ヨーグルトソフトクリーム ５５０円
【HANETTA】
大人 １７００円
子ども（小・中学生） １５００円
未就学児 １０００円
幼児（２歳以下） 無料
※未就学までのお子様は保護者（１８歳以上の方）の同伴が必要
【川場村観光協会】
キックボード・レンタサイクル ２時間 １５００円〜
◎Akariかわば田園キャンプ場
素泊まりプラン 大人１名 ９８００円〜
プライベートサウナ付きプラン 大人１名 １万２５００円〜