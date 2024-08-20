密着inエクスパーサ富士川

【出演者】

辻岡義堂アナウンサー



【紹介したお店・施設】

●群馬・安中市横川SA上り

●徳島・東みよし町 吉野川SA下り

●徳島・吉野川ハイウェイオアシス

●静岡・神場山神社



〈EXPASA富士川上り〉

●日近商店

・紅白丼 １５００円

●旅するラーメン

・炙り金目鯛塩ラーメン １４００円

・あしたか牛しゃぶ塩ラーメン １５８０円

●麺処ふじのくに

・桜海老のかき揚げそば ９８０円

●てんや

・富士川天丼 ８６０円 ※EXPASA富士川限定

●Bistro DES AMIS

・トマト＆チーズドッグ ７００円

・ワッフル 抹茶アイス＆ホイップクリーム ６００円

●大観覧車 Fuji Sky View ３歳以上１枚 ７００円

●My Marche NEST

・富士山みるくろぉる １１００円

・桜えびの舞 12個入り ８４０円





【道の駅 富士川楽座】●CHERRY BEANS POTATO・チェリビ ロデオフライ スイートチリマヨ ６５０円●からあげ花蔦・から揚げ しょうゆ味 ６８０円●おこたま本舗・おこたま 桜えび ３５０円・おこたま うなぎ ４００円 ※8月31日までの限定・おこたま じゃこネギ ３００円●どんぐり・大玉ネギたこ焼き 700円●究極の生ジュース Mファーム・寿太郎ジュース S 600円●ふじのくに楽座市場・白ナス １００円・アップルゴーヤ ２２０円・オカワカメ １５０円・ビーツの茎 １３０円・ふわとろナス ２５０円●ドッグラン●うなぎ専門店 大漁市場・うな丼 １１００円●すし道中 やじ喜多・大漁丼 1200円●鶏そば専門店 麺や厨・うっ鶏そば 890円・鶏白湯雑炊セット +250円●体験館どんぶら・大人 ６２０円 子ども ３１０円・７月１３日（土）〜９月８日（日）不思議なしかけ絵本展●プラネタリウムわいわい劇場・大人 ６２０円 子ども ３１０円●富士山麓のお土産処 サンロク・金目鯛ひもの ５００円・ほっけひもの ５００円・うなぎパイ V.S.O.P. ５本入り１０１０円・ふるさと自販機ご当地食材クッキングin川場田園プラザ◎道の駅 川場田園プラザ【ファーマーズマーケット】ジャンボピーマン １５０円ゆきわり茸 ３９０円キャベツ ９０円カボチャ １１０円キュウリ １００円マイクロキュウリ ２００円ブルーベリー ２５０g ４５０円ブルーベリー ２５０g ５６０円ピュアホワイト（３本）５００円恵味ゴールド（３本） ５５０円サニーショコラ（３本） ５００円【かわばんち】かぐら味噌 大葉巻き ３８０円※季節限定商品の為なくなり次第終了【ピザハウス】川場とうもろこし １８４０円※季節限定メニュー【地ビールレストラン武尊】武尊サーモン刺身（単品） ６７０円武尊サーモン御膳 １８５０円和豚もちぶた角煮御膳 １５９０円ステーキ「ガーリック」 １９５０円川場エール（中グラス）400ml ５８０円ヴァイツェン（中グラス）400m l ５８０円野菜巻き３種 １７５０円【田園プラザベーカリー】ふわとろ食パン 1斤 ３５０円とろけるチーズケーキ ２００円シャインマスカットクリームパン ２１０円丸ごとカマンベール １２００円なつかしのチョコパン ２１０円【麺屋 川匠】夏季限定メニュー冷やしラーメン ９００円【ソフトクリームCOWBELL】川場産りんごコンポートと川場ヨーグルトソフトクリーム ５５０円【HANETTA】大人 １７００円子ども（小・中学生） １５００円未就学児 １０００円幼児（２歳以下） 無料※未就学までのお子様は保護者（１８歳以上の方）の同伴が必要【川場村観光協会】キックボード・レンタサイクル ２時間 １５００円〜◎Akariかわば田園キャンプ場素泊まりプラン 大人１名 ９８００円〜プライベートサウナ付きプラン 大人１名 １万２５００円〜