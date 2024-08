【くら寿司×劇場版「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第3弾】8月23日~ 開催予定※無くなり次第終了

くら寿司は、劇場版「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」とコラボした「オリジナルグッズプレゼントキャンペーン」第3弾を8月23日より開始する。

くら寿司では、7月19日より劇場版「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」とのコラボキャンペーンが実施されている。今回、8月23日より新たにスタートする「プレゼントキャンペーン」第3弾の景品「クリアカップ」がメディア向けにお披露目された。

また、同時開催される「ふり塩熟成まぐろフェア」で提供されるメニューや夏限定スイーツの先行試食会も実施されたので、本稿ではその内容を紹介していく。

くら寿司×「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第3弾

開催期間:8月23日~ ※景品が無くなり次第終了

景品:うちわ(全4種)/合計で先着30万名限定

7月19日より、くら寿司にて2,500円のお会計ごとに劇場版「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」に登場するキャラクターたちがデザインされたオリジナルグッズが貰えるプレゼントキャンペーンが実施されている。プレゼントキャンペーンは計3回に渡って開催。今回は8月23日よりスタートする第2弾景品となるクリアカップの実物が公開された。

クリアカップは緑谷出久&麗日お茶子、オールマイト&爆豪勝己、轟焦凍&飯田天哉、そして6名のキャラクターが集結したイラストがそれぞれデザインされた全4種が展開される。

景品の配布は先着30万名限定で、なくなり次第終了となる。今回の第3弾はSNSなどの反応から特に注目が高いものとなっているとのこと。確実に景品を手に入れたいという方は早めに対象店舗へ行くことをオススメする。

極上とろフェア

開催期間:8月23日~ なくなり次第終了

くら寿司では劇場版「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」とのコラボキャンペーン期間中、様々なフェアが同時開催される。今回はくら寿司で人気メニューの1つ「ふり塩熟成まぐろ」の誕生1周年を記念した「ふり塩熟成まぐろフェア」が開催される。

くら寿司の「ふり塩」シリーズは2023年8月に誕生。余分な水分をとばして旨みを凝縮する加工工程で、極力水を使わない手順や塩分量の調整、そしてまぐろの表面に均等に塩を打つといった特別な技術により、素材本来の旨みをバランス良く引き出している。

今回のフェアでは「ふり塩熟成中とろ」が特別価格の一貫115円で提供されるほか、ハワイの伝統的な料理を寿司で再現した「まぐろポキ」が期間限定で登場するなど、まぐろをたっぷり堪能することができる。

また、くら寿司のスイーツブランド「KURA ROYAL」からは夏限定のひんやりスイーツ「ピーチメルバ」も新発売。「ふり塩熟成まぐろフェア」のメニューや限定スイーツも「ビッくらポン!」やプレゼントキャンペーンの対象となっており、特別なメニューを堪能しつつキャンペーンも楽しめるというとてもお得な気分が味わえる。ぜひこの機会にくら寿司へ足を運んでみてはいかがだろうか。

まぐろポキ 価格:165円 販売期間:~9月1日

ふり塩熟成とろ(一貫) 価格:115円 販売期間:~9月16日

ふり塩熟成まぐろ 価格:115円 販売期間:販売中

ふり塩熟成大とろ(一貫) 価格:345円 販売期間:販売中

熟成漬けまぐろ 価格:115円 販売期間:販売中

ピーチメルバ 価格:530円 販売期間:8月23日~9月5日 ※各店舗1日数量限定

カップに入ったまま提供されるのでまずはパカッとオープン

マンゴーや白桃などフルーツがゴロゴロ

周りの白いソースはヨーグルト風味

中央にはアイスも入っている。全部混ぜながらソースと絡めて食べるのがおすすめだそう

