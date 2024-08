舞浜ベイエリアの景色が広がる眺望や温泉が楽しめる「SPA&HOTEL 舞浜ユーラシア」にて、開業18周年を記念したイベントを開催。

男女入替風呂やプレミアムアウフグースなどのイベントに、レストランでは人気メニューがお得に食べられる「18周年感謝セール」も実施されます☆

SPA&HOTEL舞浜ユーラシア「開業18周年記念イベント」

期間:2024年9月1日(日)〜9月30日(月)

2024年9月27日に18周年を迎える、舞浜ベイエリアの景色が広がる眺望や温泉が楽しめる「SPA&HOTEL 舞浜ユーラシア」

舞浜駅より無料送迎バスで約5分というアクセスの良さも魅力のスパ&ホテルです。

そんな「SPA&HOTEL舞浜ユーラシア」にて、開業18周年イベントが開催されます。

期間中はさまざまな企画が展開され、お得に楽しく「SPA&HOTEL舞浜ユーラシア」を楽しめるイベントが目白押しです☆

【スパ】男女入替風呂

開催期間:2024年9月26日(木)11:00〜9月29日(日)9:00まで

※2024年9月29日(水)の朝風呂(5:00〜9:00)は男女入替風呂です

期間中利用できる浴室:

【男性】源泉かけ流し露天風呂、内風呂(ぬる湯)、寝転びの湯、アトラクションバス、露天風呂(ひのき風呂)、水風呂、ドーム風呂ハンマム、蒸気浴カルダリウム(塩サウナ)、ケロサウナ、ラコニウムサウナ、外気浴、化粧ブース(個別)

【女性】源泉かけ流し露天風呂、内風呂(ぬる湯)、ひや湯、寝転びの湯、アトラクションバス、露天風呂(三深の湯)、水風呂、蒸気浴カルダリウム(塩サウナ)、ケロサウナ、フィンランド式サウナ、日やけマシーン

男風呂と女風呂で造りの異なる点があるSPA&HOTEL舞浜ユーラシアの浴室。

男女入替風呂の開催期間中は、普段入れないほうの浴室にて、お風呂とサウナを体験できます☆

【スパ】プレミアムアウフグース

開催日:2024年9月22日(日)

時間:13:00/15:00/17:00/19:00

料金:スパ入館料+参加費500円(作務衣込み)

予約:当日11:00よりスパカウンターにて受付開始(先着順)

定員:各回20名

場所:本館5Fビューサウナ(男女共用)

※1人1回につき2枠まで申込可

※3枠目の申込は、空きがあれば30分前よりスパカウンターにて予約可能

本館5Fにあるビューサウナにて、もくもく兄弟「宇田蒸気×ピスタチオ」による、リラックススタイルアウフグースを開催。

サウナ室に広がるアロマの香りと丁寧に熱波を送るスタイルは、癒しとやすらぎのひと時を楽しめます。

癒されたいサウナー必見のスパイベントです!

岩盤浴スペース併設の「ビューサウナ」は、72℃と低めの温度で、ゆったりとリラックスできるサウナ。

穏やかな温度の中で、舞浜リゾートビューを眺められる大きな窓から、時間帯による景色の変化を楽しめます☆

【レストラン】18周年感謝セール

開催期間・内容:

第1弾 2024年9月1日(日)〜9月7日(土)ガーリックピラフ&牛ステーキ 2,200円(税込)を1,804円(税込)に第2弾 2024年9月8日(日)〜9月14日(土)南房総から産地直送の地魚のお造り盛合せ 1,980円(税込)を1,623円(税込)に第3弾 2024年9月15日(日)〜9月21日(土)サーロインステーキ 150g 2,640円(税込)を1,623円(税込)、230g 3,410円(税込)を2,796円(税込)に第4弾 2024年9月22日(日)〜9月30日(月)南房総から産地直送の地魚丼 2,200円(税込)を1,804円(税込)に

開業18周年にちなみ、舞浜ユーラシアの人気メニューと18周年特別メニューが、週替わりで18%オフに!

家族やお友達と一緒に、豪華なお肉や南房総から産地直送の地魚を味わえます。

ランチ・ディナー共に利用できる、お得で美味しい企画です☆

【ホテル】18周年記念特別宿泊プラン

期間:2024年9月1日(日)〜9月30日(月)

予約開始:2024年8月16日(金)より

料金:2名36,000円(税込) ※1人18,000円(税込)

プラン特典:DHCアメニティセット・ReFa高級ドライヤー・ミラブル高級シャワーヘッド完備

※素泊まり・朝食なしのプラン

※2名から4名まで宿泊可能

※シャワーヘッドやドライヤーは持ち帰りできません

※ベッド2台と布団セット2名分となります(布団は畳の上にゲスト自身で敷くスタイルとなります)

日頃の感謝を込め、1室限定のユーラシアスイートルームプランが、期間限定の“18周年企画特別料金”で提供されます。

ユーラシアスイートは洋室・和室のほかに

リビングやバルコニーがある、開放感のある客室です。

お風呂も、ビューバスと露天風呂の2種類があり、リッチな気分で宿泊できること間違いなし!

さらに、プラン特典としてDHCアメニティセットやReFa高級ドライヤー、ミラブル高級シャワーヘッドが完備されます☆

開業18周年記念ユーラシわんステッカー

販売開始:2024年9月1日(日)

販売開始:本館3階「ユーラシわんグッズコーナー」

開業18周年のテーマ「祭」をイメージした、「ユーラシわん」のステッカーは、祝祭感あふれるデザイン。

18周年をお祝いするはっぴ姿や、やぐらで踊る姿、太鼓を叩く後ろ姿などの「ユーラシわん」が詰まったステッカーセットが販売されます。

かわいらしい「ユーラシわん」のステッカーは、18周年の舞浜ユーラシアに来た記念に購入したいグッズです!

男女入替風呂とスパイベントに、レストランのお得なセールや宿泊プランも登場。

SPA&HOTEL舞浜ユーラシア 開業18周年記念イベントは、2024年9月1日から9月30日まで開催です☆

