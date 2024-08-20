［韓流］ストレイキッズの「Ｔｈｕｎｄｅｒｏｕｓ」 米協会がゴールド認定
【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ）の曲「Ｔｈｕｎｄｅｒｏｕｓ」が全米レコード協会（ＲＩＡＡ）から「ゴールド」認定を受けた。所属事務所が２０日、伝えた。
ＲＩＡＡは米国内でのセールスに応じてゴールド（５０万ユニット以上）、プラチナ（１００万ユニット以上）、マルチ・プラチナ（２００万ユニット以上）、ダイヤモンド（１０００万ユニット以上）と認定する。
「Ｔｈｕｎｄｅｒｏｕｓ」はＳｔｒａｙ Ｋｉｄｓが２０２１年に発売したセカンドフルアルバム「ＮＯＥＡＳＹ」のタイトル曲で、壮大なサウンドと力強く勢いのある歌詞が特徴だ。
Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓは８月２４〜２５日、８月３１日〜９月１日にソウル・オリンピック公園ＫＳＰＯ ＤＯＭＥ（オリンピック体操競技場）で行う公演を皮切りに、ワールドツアー「ｄｏｍｉｎＡＴＥ」を開催する。
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ＲＩＡＡは米国内でのセールスに応じてゴールド（５０万ユニット以上）、プラチナ（１００万ユニット以上）、マルチ・プラチナ（２００万ユニット以上）、ダイヤモンド（１０００万ユニット以上）と認定する。
Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓは８月２４〜２５日、８月３１日〜９月１日にソウル・オリンピック公園ＫＳＰＯ ＤＯＭＥ（オリンピック体操競技場）で行う公演を皮切りに、ワールドツアー「ｄｏｍｉｎＡＴＥ」を開催する。
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