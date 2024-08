My Hair is Badの新曲「思い出をかけぬけて」が主題歌を務める『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』のスペシャルムービーが公開となった。同主題歌PVでは、小さな恐竜“ナナ”との出会いから、シロ、カスカベ防衛隊がナナと共に過ごした特別なひと夏が、My Hair is Badが奏でる温かいメロディと、椎木のエモーショナルな歌声にのせて描かれる。「思い出をかけぬけて」の歌詞とリンクした、大切な存在と過ごしたひと夏のかけがえのない時間が詰まったスペシャル映像だ。

■『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』

公開: 8.9(金)恐竜フィーバー!!!

原作:臼井儀人(らくだ社)/『まんがクレヨンしんちゃん.com』連載中/テレビ朝日系列で放送中

監督:佐々木忍

脚本:モラル

声の出演:小林由美子、ならはしみき、森川智之、こおろぎさとみ、真柴摩利

ゲスト声優:北村匠海、オズワルド

主題歌:My Hair is Bad 「思い出をかけぬけて」

©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2024

公式Twitter:@crayon_official

公式Instagram:@shinchan_movie

公式TikTok:@shinchan_movie

公式HP:https://www.shinchan-movie.com/



■新曲「思い出をかけぬけて」

2024年6月14日(金)午前0時 配信開始

配信リンク:https://lnk.to/mhib_owk





■6thアルバム『ghosts』

2024年7月31日(水) 発売

配信リンク:https://lnk.to/mhib_ghosts_ec

【初回限定盤(CD+DVD)】UPCH-29473 \4,800+tax

【通常盤(CD only)】UPCH-20673 \3,000+tax





▲初回限定盤 ▲初回限定盤



▲通常盤 ▲通常盤

▼CD収録内容

01. 一母八花

02. 鳩かもめ

03. 悲劇のヒロイン

04. 自由とヒステリー

05. あかり

06. 結婚しようよ

07. 太陽

08. ペガサス

09. ぶっこむ.com

10. 星に願いを

11. 猫の耳

12. 時代

13. 思い出をかけぬけて





▼DVD ※初回限定盤

<My Hair is Bad 1st Full Album narimi Release Tour Final>2015.03.07@新潟・上越EARTH

・アフターアワー

・赤信号で止まること

・元彼氏として

・18歳よ

・教室とさよなら

・まだ、ほどけて

・夏が過ぎてく

・白熱灯、焼ける朝

・エゴイスト

・ディアウェンディ

・友達になりたい

・マイハッピーウェディング

・フロムナウオン

・最近のこと

・ドラマみたいだ

・彼氏として

・ふたり

・声

・優しさの行方

・月に群雲

・クリサンセマム

・エゴイスト





●チェーン店別特典

・TOWER RECORDS:ラバーリング

・HMV:缶バッジ

・TSUTAYA:缶ミラー

・楽天ブックス:リボンキーホルダー

・Amazon:メガジャケ

・UNIVERSAL MUSIC STORE:オリジナルミニメモ帳

・その他EC / 一般店:B2告知ポスター

■『My Hair is Bad POP-UP STORE』

期間:8月9日(金)〜8月25日(日) ※17日間

営業時間:11:00〜20:00

場所:UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F

東京都渋谷区神宮前1-20-6

※JR山手線 原宿駅 竹下口 徒歩3分

取扱商品:商品ラインナップは後日発表

入場無料

※混雑状況により整理券を配布する場合がございます。





【注意事項】

※商品には購入制限がございます。商品により購入制限の数量は異なります。また、期間内でも商品が無くなり次第販売を終了いたします。

※転売目的でのご購入はお断りさせていただきます。

※ご購入後、不良品以外のお客様都合による返品・交換はお受けできません。お買い求めいただいた商品・数量・釣り銭等は必ずその場でご確認ください。

※商品不良の場合、お買い上げいただいた日を含めて1週間以内の商品に限り、良品との交換対応をさせていただきます。なお、お買い上げいただいた際のレシートが無い場合はお受けできません。

※お支払いは現金とクレジットカード・電子マネーをご利用いただけます(VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay)。

※クレジット決済端末のネットワーク状況により、クレジットカード・電子マネー(VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay)でのお支払いがご利用いただけない場合がございます。

その際には、現金でのお支払いをお願いさせていただく場合がございます。

(問)ユニバーサル ミュージック カスタマーサービス・センター 0570-044-088

■<My Hair is Bad「ファイヤーホームランツアー」>

▼2024年

09月04日(水) 東京・Zepp Haneda

w/ ELLEGARDEN

09月10日(火) 愛知・Zepp Nagoya

w/ 銀杏BOYZ

09月22日(日) 北海道・北見 ONION HOLL

09月23日(月祝) 北海道・帯広 MEGA STONE

09月25日(水) 北海道・Zepp Sapporo

w/ ストレイテナー

09月27日(金) 北海道・函館 club COCOA

10月04日(金) 宮城・仙台 GIGS

10月05日(土) 福島・郡山 HIPSHOT JAPAN

10月19日(土) 広島・BLUE LIVE

10月21日(月) 鳥取・米子 AZTiC laughs

10月22日(火) 岡山・岡山 CRAZY MAMA KINGDOM

10月29日(火) 長野・CLUB JUNK BOX

11月04日(月祝) 香川・高松 festhalle

11月05日(火) 高知・CARAVAN SARY

11月07日(木) 大阪・Zepp Osaka Bayside

w/ Nothing's Carved In Stone

11月12日(火) 茨城・水戸 LIGHT HOUSE

11月25日(月) 熊本・Django

11月26日(火) 鹿児島・CAPARVO HALL

11月28日(木) 福岡・Zepp Fukuoka

w/ クリープハイプ

11月30日(土) 佐賀・GEILS

12月05日(木) 千葉・LOOK

12月09日(月) 静岡・UMBER

12月11日(水) 新潟・LOTS ※1日目

12月12日(木) 新潟・LOTS ※2日目

12月16日(月) 京都・MUSE

12月18日(水) 兵庫・神戸 太陽と虎

▼2025

01月04日(土) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ ※1日目

01月05日(日) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ ※2日目



【アルバム『ghosts』購入者対象 チケット抽選応募シリアル封入】

先行受付:2024年8月7日(水)23:59まで







関連リンク

◆My Hair is Bad オフィシャルサイト

◆My Hair is Bad オフィシャルTwitter

◆My Hair is Bad オフィシャルInstagram

◆My Hair is Bad ユニバーサル ミュージック サイト

また、My Hair is Badのアルバムリリースを記念した初のポップアップストアが東京・原宿竹下通りにあるUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUで8月25日(日)まで開催中だ。初お披露目のMy Hair is Badオリジナルグッズほか、今作のために書き下ろされたオリジナルイラストをデザインした”My Hair is Bad”と”クレヨンしんちゃん”との友情コラボグッズも多数ラインナップされている。