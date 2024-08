サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」の誕生50周年を記念した「ハローキティ50周年記念カフェ」が東京・大阪・愛知に期間限定オープン!

赤を基調としたラブリーな空間でとびっきりかわいいスペシャルメニューが提供されます☆

ハローキティ50周年記念カフェ

スケジュール:

東京・渋谷:BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店開催期間:2024年9月13日(金)〜10月27日(日)所在地:東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 地下2階大阪・梅田:BOX cafe&space KITTE大阪2号店開催期間:2024年9月13日(金)〜10月20日(日)所在地:大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪 6階愛知・名古屋:BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店開催期間:2024年9月20日(金)〜10月27日(日)所在地:愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック 地下1階

予約方法:2024年8月20日(火)12:00カフェ公式サイトOPEN/18:00〜予約受付スタート(先着順)

予約金:660円(税込)※予約特典付き。1申込につき、4席迄予約可

世界中の子どもから大人まで幅広いファン層に愛され続けている、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」

2024年に50周年を迎え「50周年アニバーサリーイヤー」として、様々な取り組みが行われています。

「ハローキティ」の50周年を記念して、赤を基調としたラブリーな雰囲気で、その場にいるだけで思わずテンションが上がってしまいそうなかわいさで溢れたフォトジェニックなテーマカフェが東京、大阪、愛知にオープン!

フードメニューやスイーツ、ドリンクは全て赤を基調とした特別仕様になっています。

また、描き下ろしアートを使用したオリジナルグッズや特典なども登場する、アニバーサリーイヤーにぴったりなカフェです☆

事前予約者限定カフェ利用特典:スクエア缶バッジ

種類:全50種

事前予約者限定カフェ利用特典としてプレゼントされる「スクエア缶バッジ」

事前予約を利用し、メニューを注文された方に全50種から1つがランダムでプレゼントされます。

物販購入特典:オリジナル 紙製ショッパー/SNSキャンペーン:ステッカー

物販購入特典として、カフェでオリジナルグッズを税込み3,300円以上購入された方に「オリジナル 紙製ショッパー」を1枚プレゼント。

SNSキャンペーンとして、XまたはInstagramでカフェ店内もしくは飲食メニュー写真に「#ハローキティ50周年」「#ハローキティ カフェ」をつけて投稿された方に先着で「ステッカー」が1人につき1つ提供されます。

※無くなり次第終了

「ハローキティ50周年記念カフェ」メニュー

「ハローキティ50周年記念カフェ」のメニューは全て赤を基調とした特別仕様。

スペシャルな日におすすめの2段アフタヌーンティー、ハローキティをイメージしたサンドイッチプレートやパスタ、インパクト大のりんご型のケチャップライスがのったクリームライスなどのフードメニューが提供されます。

さらに「ハローキティ」のお顔がかわいいパンケーキプレートやバースデーケーキをイメージしたパフェなどのデザートもラインナップ。

「ハローキティ」をイメージしたドリンクなど、かわいらしさをぎゅーっと詰め込んだ至福のメニューばかりです☆

KITTY & MIMMY Afternoon Tea

価格:6,590円(税込)

「ハローキティ」と「ハローミミィ」のかわいい2段のアフタヌーンティーセット。

一緒に提供される紅茶はおかわりすることができます。

Hello Kitty Sandwich

価格:1,690円(税込)

「ハローキティ」のお顔がかわいい、カレー風味のコロネーションチキンが入ったサンドウィッチ。

ミネストローネ、サラダと一緒に味わうことができるプレートメニューです。

Ribbon Pasta

価格:1,690円(税込)

「ハローキティ」の赤いリボンをイメージしたガーリック風味のパスタ。

りんごをイメージしたミニトマトがトッピングされています。

Apple Cream Rice

価格:1,690円(税込)

りんごをイメージしたケチャップライスが載ったクリームライス。

ご飯の下に隠れた半熟卵を割って味わう一品です。

Hello Kitty Pancake

価格:1,590円(税込)

アイスやリンゴと一緒に味わえる「ハローキティ」の顔をイメージしたパンケーキ。

パンケーキにはアップルコンポートとカスタードが挟んであります。

Birthday Parfait

価格:1,490円(税込)

「ハローキティ」の50周年をお祝いするケーキをイメージしたパフェ。

赤く色付けされたクリームやトッピングが華やか☆

Strawberry Milk

価格:990円(税込)

グラスの淵にココナッツをトッピングしたイチゴミルク。

ストロベリーソースとミルクをよく混ぜてから味わうのがおすすめです。

Hello Kitty Soda

価格:990円(税込)

りんご&ザクロ風味に仕上げられたソーダドリンク。

トップにはフランボワーズシャーベットで表現したりんごがのっています。

Cafe Latte

価格:990円(税込)

カフェのオリジナルマグカップで提供されるカフェラテ。

ちょこんとお座りする「ハローキティ」と「ハローミミィ」がかわいい☆

KITTY & MIMMY Drink

価格:990円(税込)

「ハローキティ」と「ハローミミィ」のリボンの色をイメージしたドリンク。

レッドはストロベリー風味、イエローはレモン風味です。

テイクアウト:KITTY & MIMMY Drink

価格:972円(税込)

「KITTY & MIMMY Drink」は、テイクアウトでも購入可能。

「ハローキティ」と「ハローミミィ」のタグ付きです。

サイドドリンク

メニュー名:

・ホットコーヒー

・オレンジ

・ホットティー

・ジンジャーエール

・アイスコーヒー

・コーラ

・アイスティー

価格:各690円(税込)

カフェメニューとも相性の良いサイドドリンクも登場。

コーヒーと紅茶はホット、アイスから選択可能です。

※ワンオーダー対象外メニューとなります

スーベニア

グッズ名・価格:左から)

・ストローチャーム(ランダム4種)660円(税込)

・アクリルスタンドコースター(全2種)1,210円(税込)

・マグカップ 2,200円(税込)

対象ドリンク:Strawberry Milk、Hello Kitty Soda、Cafe Latte、KITTY & MIMMY Drink

対象のメニューをオーダーし、追加料金を支払うことで購入できるスーベニア。

ストローチャームやアクリルコースター、マグカップが購入可能です。

オリジナルグッズ

「ハローキティ」のイメージカラーである赤を基調にしたオリジナルグッズを販売。

「ハローミミィ」のペアアートなど、様々なデザインで展開されます。

缶バッジ/ステッカー

グッズ名・価格:左から)

・缶バッジ(ランダム6種)605円(税込)

・ステッカー(ランダム6種)605円(税込)

手持ちのバッグやポーチ、ステーショナリーなどをデコレーションするのにぴったりな缶バッジとステッカー。

それぞれ6種類からいずれか1つがランダムで封入されます。

アクリルキーホルダー/キャンディ風キーホルダー

グッズ名・価格:左から)

・アクリルキーホルダー(ランダム6種)770円(税込)

・キャンディ風キーホルダー 1,210円(税込)

「ハローキティ」と一緒にお出かけできる、ボールチェーン付きのキーホルダー。

「タイニーチャム」を抱っこする「ハローキティ」にも注目です。

巾着/ミニタオル

グッズ名・価格:左から)

・巾着 1,540円(税込)

・ミニタオル 1,540円(税込)

カフェメニューを楽しむ「ハローキティ」と「ハローミミィ」を描いた巾着とミニタオル。

デイリーに活躍してくれる雑貨は、プチギフトにもおすすめです。

ハート型ミラー/エコバック

グッズ名・価格:左から)

・ハート型ミラー 2,200円(税込)

・エコバック 2,750円(税込)

「ハローキティ」と「ハローミミィ」のアートが交互に楽しめる、ハート型に仕上げられたミラーが登場。

アフタヌーンティーを味わう2人を落とし込んだエコバッグも販売されます。

「ハローキティ」誕生50周年を記念した、こだわりのお食事を楽しみながら特別な時間が過ごせるスペシャルカフェ。

2024年9月13日からの東京会場を皮切りに順次開催される「ハローキティ50周年記念カフェ」の紹介でした☆

