イ・ヨンジ、初の日本ツアーを12月に大阪＆東京で開催！リハーサル観覧も実施

韓国ヒップホップアーティストのイ・ヨンジが、初の日本ツアーを開催する。圧倒的なラップの実力と、自らの経験や感情を率直に表現する歌詞で、若者から絶大な支持を集めているイ・ヨンジ。高校生のラップバトル番組「高等ラッパー3」にて、シリーズ最年少の高1で優勝、2022年には、韓国ラッパーの頂点を決める人気サバイバル番組「SHOW ME THE MONEY 11」でも優勝に輝き、一躍注目の的となった。

「DAY&NIGHT」では大先輩のパク・ジェボムをフィーチャリングに迎えたり、SEVENTEENのスングァン&ドギョム&ホシによるユニット、ブソクスンの「Fighting」にフィーチャリングで参加するなど、幅広いジャンルのアーティストとの共作を多数持つ。一方、ゲストと酒を交わしながらトークをする「つまらないものですが」をYouTubeにて配信。BTS(防弾少年団)をはじめ、SEVENTEEN、BLACKPINKなど豪華アーティストのメンバーを招き、抜群のトークスキルで盛り上げる内容が話題に。世界中から視聴される人気コンテンツとなっている。今年6月にリリースした1st EP「16 FANTASY」のリード曲「Small girl(feat.D.O.)」はこの夏を代表する1曲となり、チャートの上位圏でロングヒット。自身初ワールドツアーの一環として、実施する初の日本ツアーに足を運んでみてはいかがだろうか。

■公演概要

「2024 LEE YOUNGJI WORLD TOUR ALL OR NOTHING JAPAN TOUR」

【日時・会場】

●大阪:ZEPP OSAKA BAYSIDE

12月16日(月)

OPEN 18:00 / START 19:00



●東京:豊洲 PIT

12月19(木)

OPEN 18:00 / START 19:00



【チケット料金】

●大阪

VIPスタンディング:19,000円(当日リハーサル観覧・優先入場)

一般スタンディング:13,000円

2階指定席:13,000円

(全チケット税込 / 1ドリンク別)※未就学児入場不可



●東京

VIPスタンディング:19,000円(当日リハーサル観覧・優先入場)

一般スタンディング:13,000円

(全チケット税込 / 1ドリンク別)※未就学児入場不可



<VIP特典詳細 全公演共通>

※リハーサル観覧は当日16時に会場入場口付近にお越し頂き、整理番号順にお並びください。集合時間を過ぎるとご参加いただけない場合がございます。

※観覧は約15分間の実施予定となります。

※優先入場の権利は開場時間(18:00)を過ぎると無効となりますので、開場時間までに入口へお越し頂き、整理番号順にお並びください。



【チケット受付】

●クリエイティブマン会員先行

8月21日(水)3A会員15:00 / モバイル会員18:00〜8月26日(月)18:00



●プレイガイド先行

8月26日(月)12:00〜9月1日(日)23:59



●一般発売

9月8日(日)



<お問い合わせ>

大阪公演:キョードーインフォメーション 0570-200-888

東京公演:クリエイティブマン 03-3499-6669(月・水・金:12〜16時)



制作・招聘:クリエイティブマン



■関連リンク

「2024 LEE YOUNGJI WORLD TOUR ALL OR NOTHING JAPAN TOUR」特設サイト