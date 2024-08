SEVENTEEN、日産スタジアム公演がTBSチャンネル1にてテレビ初独占放送！東京に大型広告も登場

CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」にて、世界的人気を誇るグローバルグループSEVENTEENのデビュー後最大規模となる初スタジアムツアー「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN」から、2024年5月26日(日)に行われた日産スタジアム・ファイナル公演がテレビ初独占放送される。これを記念して、8月19日(月)から放送当日8月25日(日)までの一週間期間限定で、東急東横線「渋谷駅」と東京メトロ半蔵門線「表参道駅」ヒルズ口エリアでSEVENTEENの大型広告が登場する。

2都市4公演で計25万人超を動員。SEVENTEENの初スタジアムツアーはまさに圧倒的な熱量でこれまで体験したことのない歴代級のステージが次々と披露された。その躍動感溢れる公演写真で彩られた大型広告は、デビュー9周年の記念日である5月26日(日)に夢であった日産スタジアムのステージにメンバー全員で立ち、CARAT(SEVENTEENのファンの名称)と共に喜びと感動を分かち合った最高の瞬間が収められたもので、エリア毎に全てクリエイティブのデザインが異なっている。また、デザインに組み込まれたQRコードを読み取ると特設サイトからエンジン全開で輝きを放つSEVENTEENのLIVE予告動画を観ることができる。活力みなぎる、暑さをも吹き飛ばす規格外のパフォーマンスは必見だ。併せて、TBSチャンネルの公式アカウントX(旧Twitter)では、8月25日(日)の放送当日までカウントダウン投稿が実施される。メンバー全員がさらなる高みを目指し、たゆまぬ努力を重ね、何度も記録を塗り替えながらついに辿り着いた日産スタジアム。新たな歴史を刻んだ感動の初スタジアムツアー・ファイナル公演の模様を放送を通じて楽しんではいかがだろうか。

■放送概要

「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN 日産スタジアム」

放送日時:2024年8月25日(日)午後9:00〜午後11:45(テレビ初独占放送)

放送チャンネル:CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」



詳細はこちら



◯視聴者プレゼントキャンペーンのお知らせ

「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN 日産スタジアム」のテレビ初独占放送を記念して、SEVENTEEN公式グッズ詰め合わせセットを合計30名様にプレゼント。



応募詳細はこちら



■広告概要

SEVENTEEN大型広告

【期間】

2024年8月19日(月)〜8月25日(日)



【場所】

・東急東横線「渋谷駅」地下4階 改札内コンコース

※メトロ半蔵門線・田園都市線ホームとメトロ副都心線・東横線ホームをつなぐ連絡通路

・東京メトロ 半蔵門線「表参道駅」地下1階 A2ヒルズ口エリア

・東京メトロ 千代田線「赤坂駅」3b出口 地下1階サイネージ

※TBSの複数番組を合わせ約15分のループ再生



<注意事項>

・駅及び、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

・改札内に入るのには駅入場券が必要です。

・設置場所は公共の場となっております。周囲の方々にご迷惑がかからないようご覧になってください。



<お問い合わせ>

TBSチャンネル カスタマーセンター

電話番号:0570-666-296

受付時間:午前10時00分〜午後8時00分(年中無休)