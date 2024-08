ワーナー ブラザース ジャパン合同会社は、2025年に『トムとジェリー』が誕生から85周年を迎えるにあたり、様々なコラボレーションを実施中だ。その一環として、今年も千趣会とのパートナーシップのもと、「おせち・二段重『トムとジェリー』」を発売することが決定した。千趣会が運営する通販サイト「ベルメゾンネット」で2024年8月23日(金)より予約販売が開始される。『トムとジェリー』は、会えばケンカばかりの最強コンビ、お調子者でドジなネコのトムと、外見は可愛らしいがずる賢くて容赦ないネズミのジェリーが、常に追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが人気のアニメシリーズ。2025年で誕生から85年を迎える今もなお、古き良きアメリカの象徴として世界中のあらゆる世代の人々に愛されている。

そんな『トムとジェリー』のおせちは、一昨年は初回販売分がわずか2日で、昨年はなんと初日で完売となった人気商品だが、2025年版はアニバーサリーイヤーだけにさらにパワーアップ。85周年の限定アートを使用したた二段重に、お正月ならではの伝統食材と洋風食材を盛り込んだ贅沢なおせちに仕上がっている。トムとジェリーの表情をかわいらしく表現した「じょうよ饅頭」や、トムが描かれたジェリーの大好物チーズを乗せた「鶏肉の赤ワイン味噌風味」、ジェリーとタフィーが描かれた容器に収められたお正月にぴったりな「紅白なます」、さらにはアニメに出てくるようなビジュアルの「穴あきチーズケーキ」など、大人も子どもも大満足な内容となっている。また、付属のオリジナルグッズには、ケーキにデコーションして楽しめる「ピックシート」に加え、かわいらしいアートが描かれた「風呂敷」(約60×60センチ)、「祝い箸」(5膳)も。トムとジェリーならではの楽しさとかわいらしさを詰め込んだ、目で見ても楽しく、もちろん食べても美味しい絶品のおせちで2025年のお正月を迎えよう!TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s24)