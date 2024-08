東京ディズニーランドは、9月20日(金)から、新ナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」をスタート。それに先駆け、9月19日(木)から「Reach for the Stars」をモチーフにしたグッズが発売されることが発表された。■幻想的なデザインがステキスタートまで1ヵ月を切った「Reach for the Stars」は、シンデレラ城を舞台に、星に手を伸ばして、さまざまなキャラクターたちが未来を切り開いていく姿を通じて、夢を追い求める限り、無限の可能性が広がることを描く約20分間のキャッスルプロジェクション。

ゲストは、『トイ・ストーリー』『ベイマックス』『カールじいさんの空飛ぶ家』『ダンボ』『ヘラクレス』『メリー・ポピンズ』など、ディズニー映画やピクサー映画の作品に登場するキャラクターたちと一緒に空を舞う中で、情熱を追い求め、恐怖に立ち向かい、困難を乗り越えていく。さらに、東京ディズニーリゾートのエンターテイメントプログラムでは初めてとなるマーベル映画のキャラクターたちも登場する。そんな本キャッスルプロジェクションをモチーフにしたグッズが今回公開。 雲とシンデレラ城が幻想的に描かれたデザインとなっている。ラインナップは、「トレーナー」「キャップ」「トートバッグ」「ブランケット」などパークで使えるものから、「ポストカードセット」「クリアホルダーセット」「キーチェーン」など自宅でも「Reach for the Stars」を感じられるものまで、幅広く用意。「ウォッシュタオル」は暗いところでも光る仕様だったり、「ブランケット」は雲のかたちをしたふわふわのケースに入っていたりと遊び心も感じられるアイテムがそろう。【「東京ディズニーランドの新ナイトタイムエンターテイメントをモチーフにしたグッズ」概要】発売日:9月19日(木)販売場所:東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」